2020-02-23 17:36:47

Η Apple συνεχίζει την εκστρατεία "Shot on iPhone" με ένα νέο βίντεο που τραβήχτηκε με το iPhone 11 Pro. Η Apple παρουσιάζει έτσι τις δυνατότητές της συσκευής.



Στα 80 χλμ. από το Λας Βέγκας είναι τα ερείπια μιας μνημειώδους γεωλογικής διαδικασίας που έχει γλυπτική με πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια σμιλευμένα από τον αέρα και το νερό, ανέφερε η Apple στην αρχή του βίντεο. Η τοποθεσία που επιλέξανε είναι το πάρκο Valley of Fire που βρίσκεται στην πολιτεία της Νεβάδα στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες. Οφείλει το όνομά της στο φανταχτερό χρώμα ορισμένων πετρωμάτων ψαμμίτη. Είναι ένα προστατευόμενο μέρος από το 1935 και είναι το παλαιότερο και πιο εκτεταμένο πάρκο στη Νεβάδα.



Η Apple επισημαίνει ότι το βίντεο τραβήχτηκε σε 4K με τον αισθητήρα υπερύθρων γωνιών του iPhone 11 Pro. Και για μουσική υπόκρουση, είναι το Frontier από την αμερικανική μουσική Holly Herndon.



Αυτό το βίντεο αποτελεί μέρος της καμπάνιας "Shot on iPhone". Η Apple έχει ήδη κυκλοφορήσει αρκετά βίντεο που έχουν τραβήξει με το iPhone 11 Pro τις τελευταίες εβδομάδες.

