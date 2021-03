Γράφει ο Καθηγητής Γιώργος Πιπερόπουλος

Ο τίτλος παραπέμπει στη γνωστή αγγλική «ευχή», αγνώστου πατρότητας, λέγετε ότι έχει Κινεζικές ρίζες, που υποκρύπτει στοιχεία κακής πρόθεσης (σχεδόν «κατάρας») καθώς οι «ενδιαφέρουσες» εποχές χαρακτηρίζονται από αστάθεια, προκλήσεις, απαγορεύσεις, κινδύνους, ανάγκη κατοχής δεξιοτήτων για την επιτυχή διαχείριση κρίσεων…

«Είθε να ζήσεις σε ενδιαφέρουσες εποχές!..»

Δευτέρα έχουμε και ενώνω τις ευχές μου με εκατομμύρια Ελλήνων που ελπίζουν η εβδομάδα που ξεκινά σήμερα να είναι η τελευταία των αυστηρών απαγορεύσεων αν και οι λιγότερο αισιόδοξοι προβλέπουν συνέχιση περιορισμών και κάποιοι υπαινίσσονται ότι φέτος ίσως γιορτάσουμε την 200η επέτειο της έναρξης του αγώνα για τη Εθνική μας Λευτεριά «φυλακισμένοι» στα διαμερίσματά μας…

8 Μαρτίου σήμερα και γιορτάζουμε επισήμως από το 1977, κατόπιν της σχετικής απόφασης της Ολομέλειας του Ο.Η.Ε., την «Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας» ή την «Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας» τιμώντας τους αγώνες των γυναικών για ισότητα και δικαίωμα ψήφου που ξεκίνησαν στις αρχές του 20ου αιώνα.

8 Μαρτίου και πιστεύω ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ Τσίπρας θα θυμηθεί ξανά την 8η Μαρτίου 2016 όταν πήγε στη Σμύρνη για να συμμετάσχει στην τελετή ανακήρυξής του σε «Επίτιμο Διδάκτορα της Πολιτικής Οικονομίας» του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Σμύρνης.

Διεθνώς το Ακαδημαϊκό τελετουργικό απονομής του «τιμητικού τίτλου διδάκτορα» περιλαμβάνει την ανάγνωση της αιτιολογίας της απόφασης απονομής του τίτλου από το αρμόδιο τμήμα του Πανεπιστημίου, την επίδοση τηβέννου και ειδικού παπύρου στο τιμώμενο πρόσωπο το οποίο, κατά κανόνα, κάνει μια δημόσια ομιλία στα μέλη του ακροατηρίου που το τιμούν με την παρουσία τους.

Ομολογώ ότι και εγώ όπως και πολλοί συνάδελφοι «ξαφνιαστήκαμε» με τη φωτογραφία του τότε Πρωθυπουργού μας φορώντας κοστούμι χωρίς γραβάτα και χωρίς τήβεννο να κρατά χαμογελαστός τον σχετικό πάπυρο του τίτλου που του απένειμε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Σμύρνης πλαισιωμένος από 3 μέλη της Διοίκησης του Πανεπιστημίου που φορούσαν τις προβλεπόμενες τηβέννους.

Η έλλειψη γραβάτας είναι, ως γνωστόν, το καθιερωμένο ενδυματολογικό στυλ δημοσίων εμφανίσεων του κ Τσίπρα και είναι, σαφέστατα, αναφαίρετο δικαίωμά του.

Το δικό μου και άλλων καθηγητών ΑΕΙ «ξάφνιασμά» απαντήθηκε έμμεσα από το Δελτίο Τύπου που έθεσε σε διεθνή κυκλοφορία το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Σμύρνης την επόμενη ημέρα 9, Μαρτίου 2016 στο οποίο επισυνάπτονται 4 φωτογραφίες. Υπάρχει μία που δείχνει τον κ Τσίπρα να δέχεται με χαμόγελο την τήβεννο που το προσφέρουν οι 3 εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Σμύρνης.

Πρωτοτυπώντας για μια ακόμη φορά ο κ Τσίπρας δεν την φόρεσε παραβλέποντας ΕΝΑ από τα 3 στοιχεία του τελετουργικού αποδοχής του τιμητικού τίτλου του Διδάκτορα…

Στις 9 Μαρτίου 2016 ο τότε Αρχηγός της Α.Α. κ Μητσοτάκης δημοσίευσε ένα σαφώς ειρωνικό «τιτίβισμα» (iefimerida το χαρακτήρισε «φαρμακερό») στο προσωπικό του twitter ασκώντας κριτική στον «πολέμιο» των Ιδιωτικών Κολλεγίων κ Τσίπρα που δέχτηκε τιμητικό διδακτορικό από το Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο της Σμύρνης. Την ίδια μέρα το ελληνικό twitter «πήρε φωτιά».

Η αναφορά του κ Μητσοτάκη σε «Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Σμύρνης» ελέγχεται καθώς το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Σμύρνης δηλώνει στην ταυτότητά του ότι είναι «Ιδιωτικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» που συστάθηκε το 2001 από το Οικονομικό Επιμελητήριο Σμύρνης και ελέγχεται από πολυμελές «Διοικητικό Συμβούλιο» ή «Συμβούλιο Θεματοφυλάκων» (Board of Trustees).

Ίδια ακριβώς είναι και η ταυτότητα των δύο κορυφαίων διεθνώς Αμερικανικών Πανεπιστημίων από τα οποία ο σημερινός Πρωθυπουργός πήρε, μετά από την προβλεπόμενη φοίτηση, το πτυχίο, το μεταπτυχιακό Μάστερ και το διδακτορικό του, δηλαδή από το Harvard της Μασαχουσέτης και το Stanford της Καλιφόρνια («Private not for-profit Universities Governed by Boards of Trustees»).

Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο Αμερικανικά Κολλέγια στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη που λειτουργούν ως Ιδιωτικά, μη-κερδοσκοπικά Ιδρύματα. Εάν δεν κάνω λάθος τα υπόλοιπα Κολλέγια που ξεκίνησαν πριν μερικές δεκαετίες ως Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (Κ.Ε.Σ.) είναι ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ και με τον σχετικό Νόμο του 2008 της Κυβέρνησης του κ Καραμανλή αναγνωρίσθηκαν ως Κολλέγια «πάροχοι μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών ή οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα Κολλέγια δεν είναι ισότιμα με τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης, όπως Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ.».

Επιτρέψτε σε αυτό το σημείο φίλοι αναγνώστες του blog την απόδρασή μου από τα ακαδημαϊκά για να ρίξω μια γρήγορη αλλά επώδυνη ματιά στα θέματα Δημόσιας Υγείας εποχή covid-19.

Στην Πατρίδα μας σε λίγες μέρες από σήμερα, την 12η Μαρτίου, 2021 θα έχουμε την τραγική επέτειο της καταγραφής του πρώτου θύματος από την πανδημία του covid-19 που μας έχει βασανίσει αλύπητα από τον Μάρτιο του 2020.

Τους τελευταίους 12 μήνες θρηνήσαμε στην Ελλάδα 6,758 θύματα εξαιτίας επιβαρύνσεων σε υποκείμενα νοσήματα που επιδεινώθηκαν από τον κορονοιό ενώ στο ίδιο χρονικό διάστημα πέθαναν περισσότεροι από 120,000 Έλληνες από διάφορες αιτίες.

Στους 12 τελευταίους μήνες διεθνώς έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές του covid-19 περίπου 2,560,000 συνάνθρωποί μας ενώ πέθαναν, όπως σχεδόν κάθε χρόνο, περισσότερα από 56,000,000 άτομα .

Τελικά τον τελευταίο χρόνο ζούμε «ενδιαφέρουσες» εποχές στην Ελλάδα και διεθνώς:

Διαπιστώνεται ότι γονάτισαν οι Εθνικές και η Παγκόσμια Οικονομία εξαιτίας των απαγορεύσεων που εφαρμόστηκαν για να αναχαιτισθεί η πανδημία,

Ακυρώθηκαν και αναβλήθηκαν τεράστιοι αριθμοί απαραίτητων χειρουργικών επεμβάσεων καθώς τα ΕΣΥ σε κάθε χώρα λύγισαν από την πίεση της ανάγκης διαχείρισης ασθενών με κορονοιό,

Δεν έγιναν οι απαραίτητες θεραπείες σε ήδη πάσχοντα από σοβαρά νοσήματα (καρκίνους, καρδιοπάθειες, κλπ.)

Δεν έγιναν και μυριάδες των απαραίτητων διαγνωστικών τεστ.

Τους τελευταίους 12 μήνες στην Ελλάδα όπως και διεθνώς:

Ανεστάλη η πρόσωπο-με-πρόσωπο παροχή Εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα,

Έκλεισαν λιανεμπόριο, γραφεία επιχειρήσεων και εργοστάσια,

Έκλεισαν και οι χώροι λατρείας όλων των θρησκειών,

Έκλεισαν θέατρα, σινεμά, γήπεδα, νυχτερινά κέντρα, κομμωτήρια, κουρεία, γυμναστήρια,

Έκλεισαν οι επιχειρήσεις εστίασης και ξενοδοχεία υποδοχής,

Απαγορεύθηκα οι κοινωνικές επαφές και η ελεύθερη διακίνηση ατόμων και οικογενειών,

Τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και υποχρεώθηκαν σε «εργασία από το σπίτι» εκατοντάδες εκατομμύρια εργαζόμενοι.

Εδώ και μερικές εβδομάδες μιλάμε για εμβόλια που θα μας σώσουν, κάποιοι κάνουν λόγο για λαθεμένες στρατηγικές διαχείρισης της κρίσης στις περισσότερες χώρες της Δύσης και μερικοί κάνουν λόγο πλέον για μια πρωτόγνωρη μορφή «Υγειονομικού» Εθνικισμού…

Τις επιπτώσεις στα οικονομικά ατόμων και οικογενειών, επιχειρήσεων και Κρατών και μαζί τις επιπτώσεις στα γενικότερα θέματα οργανικής και στα θέματα ψυχικής υγείας που θα βιώσουμε στην Ελλάδα και διεθνώς κανείς δεν τολμά να κάνει κάποιες προβλέψεις.

Τελικά ζούμε σε πολύ «ενδιαφέρουσες» εποχές και κανείς δεν προσδιόρισε «πόθεν η ευχή»…

