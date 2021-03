greece-salonikia

Στο κόκκινο βρίσκεται πλέον όλη η Ελλάδα με βάση τους τελευταίους ανανεωμένους χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού σε όλη την Ευρώπη.Ο πρώτος χάρτης συνδυάζει αριθμό τεστ, νέα κρούσματα και δείκτη θετικότητας για τις 14 ημέρες πριν της 11ης Μαρτίου. Ολόκληρη η χώρα έχει κοκκινίσει, καθώς τα κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού είναι από 50 ως 150 και ο δείκτης θετικότητας ίσος ή πάνω από το 4%.Όσον αφορά τον δείκτη θετικότητας, η χώρα μας πέρασε στο πορτοκαλί, καθώς αυτός είναι ίσος ή ξεπέρασε το ασφαλές όριο του 4%.Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥΤα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.570, εκ των οποίων 7 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 214.661 (ημερήσια μεταβολή +1.2%), εκ των οποίων 51.6% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 65 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.843 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμαΟι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 51, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 6.937 θάνατοι. Το 95.8% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνωΟ αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 506 (67.2% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. To 83.6% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.457 ασθενείς. Οι εισαγωγές1 νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 501 (ημερήσια μεταβολή +13.09%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 408 ασθενείςΟ χάρτης της διασποράςΣτο «κόκκινο» παραμένει η Αττική καθώς από τα 2570 νέα κρούσματα που ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ οι 1282 μολύνσεις εντοπίζονται στο Λεκανοπέδιο.Παράλληλα η Θεσσαλονίκη καταγράφει 229 νέα κρούσματα κορωνοϊού και η Αχαΐα 131.Η γεωγραφική κατανομή στην ΑττικήΑνατολική Αττική 141Βόρειος Τομέας Αθηνών 160Δυτική Αττική 67Δυτικός Τομέας Αθηνών 210Κεντρικός Τομέας Αθηνών 317Νησιά 17Νότιος Τομέας Αθηνών 144Πειραιάς 226Αναλυτικά η κατανομή των κρουσμάτων κορονοϊού την Πέμπτη 11 Μαρτίου έχει ως εξής:ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 23ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 141ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22ΑΡΚΑΔΙΑΣ 14ΑΧΑΪΑΣ 131ΒΟΙΩΤΙΑΣ 35ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 160ΓΡΕΒΕΝΩΝ 3ΔΡΑΜΑΣ 1ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 67ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 210ΕΒΡΟΥ 7ΕΥΒΟΙΑΣ 48ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 10ΖΑΚΥΝΘΟΥ 9ΗΛΕΙΑΣ 18ΗΜΑΘΙΑΣ 20ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 48ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 11ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 229ΘΗΡΑΣ 1ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 24ΚΑΒΑΛΑΣ 28ΚΑΛΥΜΝΟΥ 3ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 14ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 10ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 317ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1ΚΙΛΚΙΣ 3ΚΟΖΑΝΗΣ 34ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 40ΚΩ 3ΛΑΚΩΝΙΑΣ 4ΛΑΡΙΣΑΣ 82ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1ΛΕΣΒΟΥ 27ΛΕΥΚΑΔΑΣ 5ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 23ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 11ΜΥΚΟΝΟΥ 3ΝΗΣΩΝ 17ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 144ΞΑΝΘΗΣ 1ΠΑΡΟΥ 3ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226ΠΕΛΛΑΣ 20ΠΙΕΡΙΑΣ 24ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3ΡΕΘΥΜΝΟΥ 6ΡΟΔΟΠΗΣ 5ΡΟΔΟΥ 2ΣΑΜΟΥ 2ΣΕΡΡΩΝ 24ΣΥΡΟΥ 1ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 18ΦΛΩΡΙΝΑΣ 5ΦΩΚΙΔΑΣ 8ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 34ΧΑΝΙΩΝ 27ΧΙΟΥ 8ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 136Επέλαση της βρετανικής μετάλλαξηςΟλοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 σε 400 επιλεγμένα νέα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 13 Φεβρουαρίου έως 8 Μαρτίου. Τα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Λευκάδας, Φθιώτιδας και Ρόδου.Από τον έλεγχο των 400 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 371 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern- VOC) και 2 δείγματα με το στέλεχος υπό διερεύνηση (Variant Under Investigation – VUI) B.1.1.318.Από τα 371 δείγματα με στελέχη VOC, τα 368 βρέθηκαν με τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 3 δείγματα με τη μετάλλαξη Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2).Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 139 επιλεγμένα νέα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 21 Δεκεμβρίου έως 18 Ιανουαρίου 2021. Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής.Από τον έλεγχο των 139 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 16 στελέχη με μεταλλάξεις ειδικού ενδιαφέροντος (variants of concern). Από τα 16 στελέχη, τα 12 βρέθηκαν με τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (VariantVOC_202012) και 4 δείγματα ήταν θετικά για Variant with deletion in S Gene.Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 2.047 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης Β.1.1.7/UK lineage και 51 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης B.1.351/South Africa, από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης γιατις μεταλλάξεις του SARS- CoV-2 έως σήμερα.Τα 51 θετικά στελέχη για την παρουσία μετάλλαξης Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) είναι όλα εγχώρια, εκ των οποίων 43 προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 2 από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 5 από την Περιφέρεια Αττικής και ένα από την Περιφέρεια Κρήτης.