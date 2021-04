2021-04-02 19:43:47

Στη σημερινή ενημέρωση για τον κορωνοϊό, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κος Κοντοζαμάνης αναφέρθηκε αναλυτικά στη διαδικασία διάθεσης και διακίνησης των self tests. Συνοπτικά, τα κύρια σημεία είναι τα εξής:



Σήμερα 2/4/21έχει ολοκληρώνεται η εισαγωγή της πρώτης παρτίδας self testsΟ εφοδιασμός των φαρμακείων ξεκινά την Τετάρτη 7/4/21Έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας αναμένεται επάρκεια σε όλα τα φαρμακεία της χώραςΣε πρώτη φάση θα διατεθούν στους μαθητές λυκείου (ηλικίες 16-18 ετών) και στους εκπαιδευτικούςΣτη συνέχεια θα διατεθούν στους πολίτες των παραγωγικών ηλικιών (18-67 ετών)Σε τρίτη φάση θα διατεθούν στους άνω των 67 ετώνΟ κος Κοντοζαμάνης αναφέρθηκε στη συμβολή των Φαρμακοποιών και των επιχειρήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας φαρμάκων κάνοντας λόγο για άριστη συνεργασίαΔυο κεντρικές αποθήκες αναλαμβάνουν την αρχική παραλαβή και διανέμουν τα self tests στις υπόλοιπες φαρμακαποθήκες και οι τελευταίες στα φαρμακείαΜε κάθε τεστ ο πολίτης θα παίρνει ένα ενημερωτικό φυλλάδιοΤην εποπτεία της εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν αναλάβει οι Ένοπλες ΔυνάμειςΜε νομοθετική ρύθμιση ορίζεται ο τρόπος δήλωσης των υποχρεωτικών self tests σε μαθητές και εκπαιδευτικούς στην πλατφόρμα selftesting.gov.grΤα self tests θα γίνονται αποκλειστικά κατοίκων και όχι στα φαρμακείαΠρόκειται για εγκεκριμένα τεστ που πληρούν τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, εγκεκριμένα από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές



