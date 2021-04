themaygeias

Με υπεύθυνη δήλωση θα εξασφαλίζεται η υποχρεωτικότητα των self tests στα σχολεία. Ο Βασίλης Κοντοζαμάνης σημείωσε ότι όποιος μαθητής δεν έχει μαζί του υπεύθυνη δήλωση τότε δε θα μπορεί να κάνει μάθημα, ενώ δεν προβλέπεται και τηλεκπαίδευση.«Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η παραλαβή για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς των λυκείων. Οι γονείς θα παραλαμβάνουν τα self test με ΑΜΚΑ. Το self test θα γίνεται στο σπίτι από 24 έως 48 ώρες πριν την έναρξη των μαθημάτων και το αποτέλεσμα θα δηλώνεται στη σχετική πλατφόρμα. Στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος ο γονέας θα πρέπει να εκτυπώσει και να υπογράψει τη σχετική βεβαίωση που θα πρέπει να φέρει ο μαθητής.Όσοι μαθητές προκύπτουν θετικοί, θα πρέπει να κάνουν το συντομότερο το δυνατόν ένα μοριακό τεστ δωρεάν προκειμένου να δικαιολογηθεί η απουσία από το σχολείο. Όσοι μαθητές δε φέρουν μαζί τους τη βεβαίωση δε θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους, ούτε θα υπάρχει δυνατότητα τηλεκπαίδευσης» ανέφερε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας.Αναλυτικά όσα πρέπει να ξέρουν μαθητές Λυκείων και γονείς για τo self test:Θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των λυκείωνΟι γονείς θα μπορούν να παραλαμβάνουν για τα παιδιά τους με την επίδειξη των ΑΜΚΑ τους τα τεστ που τους αναλογούνΤο self test θα πραγματοποιείται στο σπίτι από 24 έως 48 ώρες πριν την έναρξη των μαθημάτων και το αποτέλεσμα του θα δηλώνεται στη σχετική πλατφόρμαΣτην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, ο γονέας/ κηδεμόνας θα πρέπει να εκτυπώσει και να υπογράψει τη σχετική βεβαίωση την οποία θα φέρει μαζί του ο μαθητής καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και θα την επιδεικνύει στον εκπαιδευτικό της τάξης του που θα είναι επιφορτισμένος με το παρουσιολόγιο.Όσοι μαθητές προκύπτουν θετικοί θα πρέπει να κάνουν το συντομότερο ένα δεύτερο τεστ αντιγόνου, δωρεάν σε δημόσια δομή (η λίστα των δομών θα αναγράφεται στο σχετικό ιστότοπο) προκειμένου να δικαιολογηθεί η απουσία από το σχολείοΌσοι μαθητές δεν φέρουν μαζί τους την βεβαίωση δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα τους ούτε θα υπάρχει δυνατότητα τηλεκπαίδευσης.