Ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί αν το τεστ βγει θετικό - Τι ισχύει για τους μαθητέςΑπό την Τετάρτη (7/4) τα self tests θα βρίσκονται στα φαρμακεία, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης.Προτεραιότητα στην προμήθειά τους θα έχουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές.Ο κ. Κοντοζαμάνης τόνισε πως: «Ο εφοδιασμός των φαρμακείων θα ξεκινήσει από την προσεχή Τετάρτη, 7 Απριλίου και καλώς εχόντων των πραγμάτων ως το τέλος της εβδομάδας τα φαρμακεία της χώρας θα διαθέτουν επαρκείς ποσότητες για να τις διαθέσουν σε πρώτη φάση στους μαθητές Λυκείου, 16 ως 18 ετών και τους εκπαιδευτικούς».Αμέσως μετά, σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας, η διάθεση θα αφορά στους .... 18-64 ετών και τέλος στους άνω των 67 που έχουν ήδη θωρακιστεί σε μεγάλο ποσοστό από τον εμβολιασμό.Τι γίνεται σε περίπτωση θετικού κρούσματοςΣε περίπτωση θετικού κρούσματος, η δήλωση θα γίνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr (η οποία θα λειτουργήσει την ερχόμενη εβδομάδα/ Τετάρτη) ανάλογα με την ιδιότητα του πολίτη (π.χ. εργαζόμενος, μαθητής) και θα εκδίδεται βεβαίωση ή θα αποστέλλεται sms για τη διενέργεια επαναληπτικού τεστ από επαγγελματία υγείας είτε σε δημόσια δομή (οπότε θα είναι δωρεάν) είτε σε ιδιωτική δομή.Όσοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν self test και εφόσον είναι αρνητικό θα δηλώνουν ότι το διενήργησαν με υπεύθυνη δήλωση.Οι μεν εργαζόμενοι -και οι εκπαιδευτικοί- για λογαριασμό τους, οι δε γονείς και κηδεμόνες για λογαριασμό των μαθητών-παιδιών τους.Τα self test θα γίνονται αποκλειστικά κατ’ οίκον και όχι στα φαρμακεία που απλώς θα παραδίδουν την συσκευασία του self test μέσα στην οποία θα υπάρχουν σαφείς έντυπες οδηγίες στα ελληνικά για τη σωστή λήψη του δείγματος και εκτέλεση του διαγνωστικού ελέγχου.Ειδικά για την διάθεση των πρώτων self test από τα φαρμακεία θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των λυκείωνοι γονείς θα μπορούν να παραλαμβάνουν για τα παιδιά τους με την επίδειξη των ΑΜΚΑ τους τα τεστ που τους αναλογούντο self test θα πραγματοποιείται στο σπίτι από 24 έως 48 ώρες πριν την έναρξη των μαθημάτων και το αποτέλεσμα του θα δηλώνεται στη σχετική πλατφόρμαστην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, ο γονέας/ κηδεμόνας θα πρέπει να εκτυπώσει και να υπογράψει τη σχετική βεβαίωση την οποία θα φέρει μαζί του ο μαθητής καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και θα την επιδεικνύει στον εκπαιδευτικό της τάξης του που θα είναι επιφορτισμένος με το παρουσιολόγιο.όσοι μαθητές προκύπτουν θετικοί θα πρέπει να κάνουν το συντομότερο ένα δεύτερο τεστ αντιγόνου, δωρεάν σε δημόσια δομή (η λίστα των δομών θα αναγράφεται στο σχετικό ιστότοπο) προκειμένου να δικαιολογηθεί η απουσία από το σχολείοόσοι μαθητές δεν φέρουν μαζί τους την βεβαίωση δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα τους ούτε θα υπάρχει δυνατότητα τηλεκπαίδευσης.Διευκρινίζεται ότι:τα οικιακά αυτοδιαγνωστικά τεστ σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιδημιολογική επιτήρηση, αντιθέτως αποτελούν ένα συμπληρωματικό μέσο ατομικής αυτοδιάγνωσης και αυτοπροστασίας για την έγκαιρη διάγνωση και απομόνωση των ασυμπτωματικών.Πρόκειται για εγκεκριμένα τεστ που πληρούν όλες τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και εγκρίνονται από τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές Αρχές.Τέλος, σε ότι αφορά την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου από τις 5/4 ενημερώνουμε τους εργαζόμενους και καταναλωτές ότι θα υπάρχουν αυξημένες μονάδες δειγματοληψίας σε όλα τα εμπορικά σημεία των μεγάλων αστικών κέντρων. Τους ενθαρρύνουμε να συμμετέχουν στις δράσεις αυτές και να επισκέπτονται την πλατφόρμα testing.gov.Gr και την πλατφόρμα ergasia.testing.gov.gr για να κάνουν δωρεάν τεστ αντιγόνου.Τονίζεται, για μία ακόμη φορά, ότι η κατοχύρωση δικαιωμάτων (απουσία από το σχολείο ή την εργασία) κατοχυρώνεται πλήρως από το δεύτερο τεστ επαλήθευσης.Δείτε εδώ τη διαδικασία και όλες τις πληροφορίες για τα self testnewsbeast.gr