Ανοίγει το απόγευμα της Τετάρτης η πλατφόρμα για την χορήγηση των self tests κορονοϊού για μαθητές Λυκείου και εκπαιδευτικούς της μέσης εκπαίδευσης. Η διάθεσή τους θα ξεκινήσει από την Πέμπτη στα μεγάλα αστικά κέντρα και από την Παρασκευή στην υπόλοιπη Ελλάδα.Η πλατφόρμα καταχώρησης για τα self test κορονοϊού θα ανοίγει μόνο με τον ΑΜΚΑ μαθητών, εκπαιδευτικών. Επομένως οι υπόλοιποι δικαιούχοι-πολίτες των παραγωγικών ηλικιών από 18 έως 67 ετών και τέλος, οι άνω των 67 ετών δεν θα πρέπει να προσέρχονται στα φαρμακεία για την προμήθεια των self tests, αυτή την εβδομάδα.Η καταχώρηση των self tests ανά ΑΜΚΑ γίνεται σε πραγματικό χρόνο για να αποφευχθούν φαινόμενα πολλαπλής ζήτησης των tests σε διαφορετικά φαρμακεία από το ίδιο άτομο. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα θα ενημερώνει με μήνυμα το φαρμακοποιό ότι «ο πολίτης δεν δικαιούται self test» και δεν θα προχωρά η διαδικασία καταχώρησης.Στο μεταξύ, σήμερα (07.04.2021) στη συνεδρίασή της, η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων – παρουσία και της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως – έχοντας χαρτογραφήσει την πορεία της πανδημίας τις τελευταίες ημέρες, θα κληθεί να αποφασίσει για το αν μαθητές και εκπαιδευτικοί θα επιστρέψουν στις αίθουσες τους. Επιθυμία της κυβέρνησης είναι τη Δευτέρα 12 Απριλίου να επιστρέψουν στα θρανία οι μαθητές και των τριών τάξεων του Λυκείου, για να ακολουθήσουν τα Γυμνάσια μια εβδομάδα μετά, στις 19 Απριλίου.Τα φαρμακεία έχουν ξεκινήσει να εφοδιάζονται με self test κορονοϊού από χθες, Τρίτη (6/4), και στόχος είναι μέχρι την Παρασκευή, να έχουν εφοδιαστεί με επαρκείς ποσότητες τα 11.000 φαρμακεία της χώρας. Θα διατεθούν ισόποσα 75 self tests ανά φαρμακείο.Οι φαρμακοποιοί συνιστούν στους δικαιούχους να προμηθευτούν τα self tests ώρες που τα φαρμακεία είναι ανοιχτά και να μην προσέρχονται στα εφημερεύοντα. Επισημαίνεται ότι το self test είναι υποχρεωτικό για μαθητές Λυκείου και εκπαιδευτικούς, πραγματοποιείται στο σπίτι από 24 έως 48 ώρες πριν την έναρξη των μαθημάτων και το αποτέλεσμά του (θετικό ή αρνητικό) θα δηλώνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η λειτουργία της οποίας ξεκινάει σήμερα. Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό θα εκδίδεται βεβαίωση ή θα αποστέλλεται sms για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) σε δημόσια δομή υγείας.Υπενθυμίζεται ότι κάθε πολίτης δικαιούται ένα δωρεάν self test την εβδομάδα, τέσσερα το μήνα, για διάστημα δύο μηνών, τα οποία μπορεί να προμηθευτεί με την επίδειξη του ΑΜΚΑ και της αστυνομικής του ταυτότητας από το φαρμακείο. Τα κιτ για τα ανήλικα τέκνα τα παραλαμβάνουν οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες τους. Μαζί με το κιτ του self test, παραλαμβάνονται από τον φαρμακοποιό και οι γραπτές οδηγίες για τη σωστή λήψη του δείγματος.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ