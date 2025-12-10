2025-12-10 12:56:36
Φωτογραφία για Οριστικό «πράσινο φως» για τη νέα κοινή πλατφόρμα streaming των ελεύθερων καναλιών
Μετά την επίτευξη της κεντρικής συμφωνίας των τεσσάρων μεγάλων ελληνικών καναλιών, δόθηκε το οριστικό «πράσινο φως» για τη δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας streaming. Σύμφωνα με την Realnews, το Mega, ο ΑΝΤ1, ο Alpha και το Star θα ενώσουν δυνάμεις, συμμετέχοντας από κοινού σε μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα περιεχομένου, η οποία θα αποτελέσει την απάντηση των ελληνικών free–to–air καναλιών σε διεθνείς παρόχους τύπου Netflix.

Τα τέσσερα κανάλια θα συστήσουν νέα εταιρεία, με ρόλο παρόχου περιεχομένου, και πλέον ο σχεδιασμός περνά στη διαχείριση τεχνικών ζητημάτων και λεπτομερειών λειτουργίας της πλατφόρμας. Στόχος των εμπλεκομένων είναι η νέα υπηρεσία να τεθεί σε λειτουργία εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στο τηλεοπτικό τοπίο.

Κατερίνα Καινούργιου: «Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ήταν ευγενής και ειλικρινής – δεν υπήρχε κακία πρόθεση»
Κατερίνα Καινούργιου: «Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ήταν ευγενής και ειλικρινής – δεν υπήρχε κακία πρόθεση»
Η Ιωάννα Τούνη μετά τη συνέντευξη του Αλεξάνδρου: «Να το παίζεις καλός, ενώ θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς μετά τις πράξεις σου»
Η Ιωάννα Τούνη μετά τη συνέντευξη του Αλεξάνδρου: «Να το παίζεις καλός, ενώ θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς μετά τις πράξεις σου»
