Μετά την επίτευξη της κεντρικής συμφωνίας των τεσσάρων μεγάλων ελληνικών καναλιών, δόθηκε το οριστικό «πράσινο φως» για τη δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας streaming. Σύμφωνα με την Realnews, το Mega, ο ΑΝΤ1, ο Alpha και το Star θα ενώσουν δυνάμεις, συμμετέχοντας από κοινού σε μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα περιεχομένου, η οποία θα αποτελέσει την απάντηση των ελληνικών free–to–air καναλιών σε διεθνείς παρόχους τύπου Netflix.



Τα τέσσερα κανάλια θα συστήσουν νέα εταιρεία, με ρόλο παρόχου περιεχομένου, και πλέον ο σχεδιασμός περνά στη διαχείριση τεχνικών ζητημάτων και λεπτομερειών λειτουργίας της πλατφόρμας. Στόχος των εμπλεκομένων είναι η νέα υπηρεσία να τεθεί σε λειτουργία εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στο τηλεοπτικό τοπίο.



