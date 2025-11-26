Με χαρά και ζωντανό ενδιαφέρον για τους μαθητές, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Τιμόθεος επισκέφθηκε το πρωί της Τρίτης 25 Νοεμβρίου 2025, τις σχολικές μονάδες Βαμβακούς, Ευυδρίου και Φαρσάλων, προκειμένου να προσφέρει στους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου την Καινή Διαθήκη, ως πολύτιμο βοήθημα για το μάθημα των Θρησκευτικών και ως πνευματικό στήριγμα για τη ζωή τους.Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Σεβασμιώτατος συνομίλησε με τους μαθητές, ενθαρρύνοντάς τους να μελετούν την Καινή Διαθήκη, όχι μόνο για τη σχέση και την επικοινωνία τους με τον Θεό, αλλά και για την πνευματική και διανοητική τους ανάπτυξη. Τόνισε ότι η καθημερινή μελέτη εμπλουτίζει τη σκέψη, βελτιώνει τη γλώσσα και ενισχύει τις ικανότητές τους για γραφή και έκφραση, στοιχεία που τους βοηθούν να εξελίσσονται σε όλες τις πτυχές της ζωής τους.Στη συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης, εξηγώντας στους μαθητές την προσωπικότητα και το έργο της. Τόνισε ότι η Αγία Κατερίνη, γεννημένη στην ελληνιστική Αλεξάνδρεια στα τέλη του 3ου αιώνα, διέθετε σπάνια μόρφωση, γνώριζε ελληνικά και λατινικά, μελετούσε φιλοσοφία και λογοτεχνία, όπως τον Όμηρο και τον Βιργίλιο, και συνέδεσε όλη αυτή τη γνώση με την πίστη της, προσφέροντας θάρρος και στήριξη στους χριστιανούς της εποχής που διώκονταν.Η Αγία Κατερίνη δεν ήταν μόνο μάρτυρας του Χριστού, αλλά και πάνσοφη, και πρόσθεσε ότι η προσωπικότητά της και η δύναμή της αποτελούν πρότυπο για τους νέους και τις νέες, τους ενθαρρύνει να γίνουν δυνατοί, μορφωμένοι και με σπουδαία προσωπικότητα, να βάζουν όρια στη ζωή τους και να προχωρούν με πίστη και σοφία.Η ομιλία ολοκληρώθηκε με ευχές προς τους μαθητές για καλή πρόοδο στα μαθήματα και για επιτυχία στην εκπλήρωση των ονείρων τους, τονίζοντας τη σημασία της μελέτης και της πνευματικής καλλιέργειας σε κάθε στάδιο της ζωής τους.

thriskeftika