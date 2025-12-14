2025-12-14 13:34:05
Στο πλαίσιο των ενεργειών Διασφάλισης Ποιότητας και βελτίωσης της Εξωστρέφειας και της διεθνούς εικόνας του Πανεπιστημίου μας, η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας συνεργάζεται με τους σημαντικότερους οργανισμούς που συντάσσουν διεθνείς πίνακες κατάταξης των Πανεπιστημίων, με βασικό σκοπό την βελτίωση της θέσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντική η δημιουργία λογαριασμού (Profile) στην πλατφόρμα Google Scholar από όλα τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ και όλες /όλους τις /τους Μετα-διδακτορικές ερευνήτριες, Μετα-διδακτορικούς ερευνητές, Υποψήφιες/Υποψήφιους Διδάκτορες του ΕΚΠΑ, Εντεταλμένους Διδάσκοντες και Επιστημονικούς Συνεργάτες σε ερευνητικά έργα ΕΛΚΕ, δηλαδή όσους εκπονούν ερευνητικό έργο στο Πανεπιστήμιο.


Παρακαλούνται όσες και όσοι δεν έχουν ακόμη δημιουργήσει λογαριασμό στην πλατφόρμα Google Scholar, να δρομολογήσουν τη διαδικασία το συντομότερο, ακολουθώντας τις οδηγίες που έχει προετοιμάσει η ΜΟΔΙΠ/ΕΚΠΑ: https://modip.uoa.gr/fileadmin/depts/uoa.gr/modip/uploads/3._Egkyklioi/Odigies_gia_Google_scholar.pdf

Υπενθυμίζεται ότι σε όλες τις δημοσιεύσεις, το ΕΚΠΑ θα πρέπει να αναφέρεται ως: National and Kapodistrian University of Athens (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), προκειμένου να διευκολύνεται η αναζήτηση από τις μηχανές αναζήτησης που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί που συντάσσουν τις διεθνείς κατατάξεις των Πανεπιστημίων.



