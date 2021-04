themaygeias

Με self test γίνεται η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στα λύκεια από τη Δευτέρα.Τα τεστ σε μαθητές και εκπαιδευτικούς είναι υποχρεωτικά, 2 φορές την εβδομάδα.Η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, αναφέρθηκε στη διαδικασία που θα ακολουθούν μαθητές και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα παραλαμβάνουν δωρεάν τα self test από τα φαρμακεία.«Το self-testing είναι μια διαδικασία εύκολη και απλή, μια διαδικασία που χρησιμοποιείται και σε άλλες χώρες για τη λειτουργία των σχολείων», τόνισε η υπουργός Παιδείας, εξηγώντας τη διαδικασία.Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα self-testing.gov.gr έχει ήδη ανοίξει, αλλά η φόρμα-δήλωση θα είναι ανοικτή από την Κυριακή.Self test: Βήμα βήμα, τι πρέπει να κάνουν μαθητές και εκπαιδευτικοίΤα τεστ θα είναι απαραίτητα για την προσέλευση στο σχολείο τη Δευτέρα και την Πέμπτη. Βάσει του ΑΜΚΑ τους, μαθητές και εκπαιδευτικοί των Λυκείων θα προμηθεύονται δύο δωρεάν τεστ για κάθε εβδομάδα από το φαρμακείο.Πώς θα γίνονται τα self testsH διενέργεια του self test προβλέπεται τόσο για τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς. Ως προς τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η διενέργεια self-test είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς ενώ υπάρχει ισχυρή σύσταση για τη διενέργεια του τεστ στους μαθητές.Τα βήματα για την διενέργεια του self test είναι τα εξής:Γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα παραλαμβάνουν δωρεάν το self-test, μαζί με ενημερωτικό υλικό από το φαρμακείο, χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ τους. Το πρώτο τεστ μπορούν να το παραλάβουν μαθητές και εκπαιδευτικοί Λυκείου από αύριο σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη και από την Παρασκευή στην υπόλοιπη χώρα. Από την ερχόμενη Δευτέρα θα μπορούν να παραλάβουν και το 2ο τεστ.Οι μαθητές/οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν τα self-tests στο σπίτι τους. Συστήνεται το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ. Άρα το πρώτο τεστ θα μπορεί να γίνει την Κυριακή το βράδυ ή την Δευτέρα το πρωί.Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr, στην οποία θα εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet, καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπως πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ και το αποτέλεσμα του self-test.Αν το self test είναι αρνητικό:Για τους μαθητές, θα εκδίδεται σχολική κάρτα μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr. Οι μαθητές θα φέρουν τη σχολική κάρτα μαζί τους όλη την εβδομάδα και θα την επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της Δευτέρας και της Πέμπτης.Για τους εκπαιδευτικούς θα εκδίδεται η δήλωση αρνητικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr.Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να γράφουν μια χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα/τη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος.Αν το self test είναι θετικό:Θα εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test σε δημόσια δομή. Η λίστα με τις δημόσιες δομές περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.grΑν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, θα ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, οι μαθητές/εκπαιδευτικοί θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και επιστρέφουν στο σχολείο.