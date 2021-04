greece-salonikia

Το άνοιγμα όλων των Λυκείων της χώρας από τη Δευτέρα 12 Απριλίου ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης για τον κοροναϊό, η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.Το άνοιγμα, όπως ανακοίνωσε η υπουργός, θα συνοδεύεται με 2 υποχρεωτικά self test την εβδομάδα για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η προσέλευση στους χώρους του σχολείου θα γίνεται μόνο με αρνητικό τεστ και υπεύθυνη δήλωση από τον γονέα.Αναλυτικά όσα είπε η κ. ΚεραμέωςΑνακοινώνουμε σήμερα τη δια ζώσης επαναλειτουργία των Λυκείων από τη Δευτέρα 12 Απριλίου.Τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια όλης της χώρας ξεκινούν και πάλι τα μαθήματα στην τάξη, τηρουμένων όλων των μέτρων που έχουμε ήδη λάβει, όπως:– η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,– τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών,– οι σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες,– η χρήση αντισηπτικών,– οι σχολαστικοί καθαρισμοί,– οι τακτικοί αερισμοί των χώρων, ειδικότερα τώρα που και ο καλός καιρός βοηθά,– τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά.ΕΠΙΠΛΕΟΝ προστίθεται, στα ήδη ισχύοντα, άλλο ένα σημαντικό, προληπτικό μέτρο: η διενέργεια αυτοδιαγωνιστικού τεστ κορωνοϊού δύο φορές την εβδομάδα για κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό Λυκείου, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας. Τα τεστ θα είναι απαραίτητα για την προσέλευση στο σχολείο τη Δευτέρα και την Πέμπτη. Βάσει του ΑΜΚΑ τους, μαθητές και εκπαιδευτικοί των Λυκείων θα προμηθεύονται δύο δωρεάν τεστ για κάθε εβδομάδα από το φαρμακείο.Η διενέργεια αυτοδιαγωνιστικού τεστ κορωνοϊού προβλέπεται τόσο για τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς. Ως προς τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η διενέργεια self-test είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς ενώ υπάρχει ισχυρή σύσταση για τη διενέργεια του τεστ στους μαθητές.Το self-testing είναι μία διαδικασία εύκολη και απλή, μία διαδικασία που χρησιμοποιείται και σε άλλες χώρες για τη λειτουργία των σχολείων.Τα βήματα είναι τα εξής:1. Γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα παραλαμβάνουν δωρεάν το self-test, μαζί με ενημερωτικό υλικό από το φαρμακείο, χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ τους. Το πρώτο τεστ μπορούν να το παραλάβουν μαθητές και εκπαιδευτικοί Λυκείου από αύριο σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη και από την Παρασκευή στην υπόλοιπη χώρα. Από την ερχόμενη Δευτέρα θα μπορούν να παραλάβουν και το 2ο τεστ.2. Οι μαθητές/οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν τα self-tests στο σπίτι τους. Συστήνεται το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ. Άρα το πρώτο τεστ θα μπορεί να γίνει την Κυριακή το βράδυ ή την Δευτέρα το πρωί.3. Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr, στην οποία θα εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet, καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπως πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ και το αποτέλεσμα του self-test.4. Αν το self-test είναι αρνητικό:1. Για τους μαθητές, θα εκδίδεται σχολική κάρτα μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr. Οι μαθητές θα φέρουν τη σχολική κάρτα μαζί τους όλη την εβδομάδα και θα την επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της Δευτέρας και της Πέμπτης.2. Για τους εκπαιδευτικούς, θα εκδίδεται η δήλωση αρνητικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr.3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να γράφουν μια χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα/ τη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος.5. Αν το self-test είναι θετικό:1. Θα εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test σε δημόσια δομή.Η λίστα με τις δημόσιες δομές περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr2. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, θα ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, οι μαθητές/εκπαιδευτικοί θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και επιστρέφουν στο σχολείο.Ήδη έχει αποσταλεί στα φαρμακεία και δοθεί στη δημοσιότητα επεξηγηματικό υλικό καθώς και σχετικό βίντεο για κατατοπιστική ενημέρωση όλων.Με όπλο τα self testΑπό την Πέμπτη, μαθητές ηλικίας 16 έως 18 ετών και εκπαιδευτικοί αναμένεται να είναι οι πρώτοι που θα μπορούν με τον ΑΜΚΑ τους να προμηθευτούν τα τεστ.Η βεβαίωση ότι έγινε self test μία φορά την εβδομάδα αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε κάθε δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία (μάθημα, εργαστήρια κ.λπ). Η βεβαίωση θα προσκομίζεται στο σχολείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς και στο Πανεπιστήμιο για τους φοιτητές. Τα self test θα γίνονται μία φορά την εβδομάδα στο σπίτι με οδηγίες που θα λαμβάνονται από το φαρμακείο.Oι γονείς θα πρέπει να υπογράφουν κάθε βδομάδα υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι το παιδί τους υπεβλήθη σε τεστ για τον κοροναϊό και βγήκε αρνητικό κάθε Δευτέρα, θα στέλνουν τη δήλωση στο σχολείο με την οποία θα ενημερώνουν ότι έχει γίνει το τεστ και ότι είναι αρνητικό, κάτι που επαφίεται στην ατομική και κοινωνική ευθύνη.