Την αρχική έκπληξη των φαρμακοποιών με την συναρμολόγηση των κομματιών που απαιτείται για την παράδοση των τεστ στους πολίτες, ακολούθησε η αγανάκτηση διαβάζοντας το φύλλο οδηγιών των self-test που παραλάβαμε σήμερα.

Κι αυτό γιατί σε διαφορετικά σημεία αναφέρεται ρητώς ότι τα τεστ αυτά δεν προορίζονται για οικιακή χρήση όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, αλλά για in vitro! Δηλαδή σε εργαστηριακό χώρο από επαγγελματία υγείας!

Το πιο εξοργιστικό δε της όλης υπόθεσης είναι ότι ενώ το φύλλο οδηγιών το αναφέρει αυτό σε όλες τις άλλες γλώσσες («σύντομες οδηγίες»), η μετάφραση στα ελληνικά παραποιείται και αναφέρει «σύντομες οδηγίες για ατομική χρήση και ΑΠΟ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ».

Συγκεκριμένα το φύλλο οδηγιών του self test από μόνο του τονίζει ότι δεν είναι self test :''Nur für In-Vitro Diagnostik. Nicht als Selbsttest geeignet''-Μετάφραση: «Προορίζεται για διαγνωση in vitro (σσ. σε εργαστήριο), Δεν προορίζεται για αυτοδιάγνωση'»Σε ερώτηση που κάναμε προς .... μικροβιολόγους και άλλους γιατρούς, μας ανέφεραν ότι τα ίδια ακριβώς τεστ χρησιμοποιούνται από πέρσι στα νοσοκομεία αλλά και από τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ

Δείτε τις φωτογραφίες και βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας.







