Ανοιχτό το ενδεχόμενο να «ανοίξουν» οι μετακινήσεις από νομό σε νομό το Πάσχα με την διενέργεια self test, άφησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό, αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, Άκης Σκέρτσος.Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ανέφερε ότι είναι νωρίς για τις όποιες ανακοινώσεις που αφορούν στο Πάσχα, σημειώνοντας ότι στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, η κυβέρνηση πρόκειται να ανακοινώσει την επέκταση του μέτρου των self test σε λιανεμπόριο, εστίαση, μεταφορές και σε κάποιες λειτουργίες του Δημοσίου.«Εισάγουμε στην καθημερινότητά μας τη λογική και την αναγκαιότητα της τακτικής της συστηματικής διάγνωσης», υπογράμμισε ο Άκης Σκέρτσος επισημαίνοντας πως αυτό είναι κάτι που έχει πολύ σημαντική επιδημιολογική χρησιμότητα γιατί κατ' αυτόν τον τρόπο εντοπίζονται οι φορείς.Το να μπορεί κάθε πολίτης να ελέγχει την πορεία της υγείας του, όπως είπε «είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ελεγχόμενη και ασφαλή λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας ώστε να μπορέσουμε να άρουμε τα περιοριστικά μέτρα που βρίσκονται σε εφαρμογή εδώ και κάποιους μήνες».Πρόσθεσε ότι από το Πάσχα και μετά, από τον Μάιο και μετά, με βάση τα τεστ και την ανάπτυξη του εμβολιασμού -που έχουμε πει ότι οι ευάλωτες ομάδες θα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση- θα μπορούμε πλέον να ζητάμε για οριστική άρση των βασικών περιοριστικών μέτρων στην οικονομία.«Τα ατομικά μέτρα προστασίας το 2021 θα συνεχίσουν να μας συνοδεύουν διότι είναι αναγκαία όσο υπάρχει ακόμα ένα κομμάτι του πληθυσμού το οποίο είναι ανεμβολίαστο. Μάσκες, αποστάσεις και αποφυγή συναθροίσεων. Πρέπει να επιλέγουμε πολύ αυστηρά τους ανθρώπους με τους οποίους κοινωνικοποιούμαστε όσο ακόμη δεν έχουμε υψηλά ποσοστά ανοσίας».Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Σκέρτσος είπε ότι τα αυτοδιαγνωστικά τεστ έχουν υψηλό βαθμό πιστότητας αλλά ακριβώς γι' αυτό στα θετικά κάνουμε επαναληπτικό rapid test για να επιβεβαιώσουμε ότι είναι πράγματι σωστό το αποτέλεσμα.«Ενθαρρυντικά στοιχεία σε σχέση με την αποκλιμάκωση»Συνολικά τόνισε ότι πρέπει να εστιάσουμε στις δύο εργάσιμες εβδομάδες που έχουμε μπροστά μας.Αυτό όμως που μπορεί να επιβεβαιώσει, όπως είπε, είναι κάποια «ενθαρρυντικά στοιχεία σε σχέση με την αποκλιμάκωση του επιδημιολογικού φορτίου».«Δηλαδή βλέπουμε τις τελευταίες 4-5 μέρες μια μείωση και του απόλυτου αριθμού κρουσμάτων αλλά και ακόμα σημαντικότερα του δείκτη θετικότητας στην κοινότητα και ταυτόχρονα υπάρχει αποκλιμάκωση και στις εισαγωγές, που είναι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το Σύστημα Υγείας».Τόνισε πως πρέπει να καταλάβουμε ότι «μπαίνουμε σε μία νέα πραγματικότητα σε ό,τι έχει να κάνει με τη συνύπαρξη με τον ιό. Κρούσματα θα υπάρχουν και θα καταγράφονται και πολλά. Έχουμε αντίστοιχα παραδείγματα και με το πώς λειτουργεί ο ιός της γρίπης. Κρούσματα υπάρχουν, υπάρχει όμως και το εμβόλιο, υπάρχει η προστασία που θα μας προσφέρει το εκτεταμένο testing άρα μπορεί καθένας να γνωρίζει καλύτερα πώς να κινηθεί σε ένα περιβάλλον που ακόμα κυκλοφορεί ο ιός».Είπε αναλυτικά ότι «μέχρι το Πάσχα θα έχουμε εμβολιάσει τουλάχιστον 2 εκατ. με τουλάχιστον μία δόση, άρα ένα σημαντικό κομμάτι θα αρχίσει να αποκτά αντισώματα, ένα άλλο κομμάτι ταυτόχρονα έχει νοσήσει, και έχουμε και τα self test και τα τεστ τα οποία πραγματοποιούνται. Άρα υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα να ελέγχουμε καλύτερα όσους νοσούν και αυτοί να λάβουν τα μέτρα τους και να περιοριστούν».«Από εκεί και πέρα θα υπάρξουν αναλυτικές ανακοινώσεις για το πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση το Πάσχα».Τόνισε ότι «δεν θα υπάρξει καμία αντίφαση και καμία παράδοξη διαχείριση σε σχέση με την είσοδο τουριστών στη χώρα και τη διαπεριφεριακή μετακίνηση. Ό,τι γίνει θα αφορά τόσο τους ξένους επισκέπτες μας όσο και τους Έλληνες».