Το ΙΜΕΤ, ο ΟΣΕΘ και η EMISIA σχεδιάζουν την αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών για καλύτερη σύνδεση με το Μετρό Θεσσαλονίκης, μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές ρύπων και βελτιώνοντας τις μετακινήσεις..businessdaily.grΤο σενάριο της άμεσης σύνδεσης μεταξύ Μετρό Θεσσαλονίκης και λεωφορειακών γραμμών, με στόχο τη διευκόλυνση των αστικών μετακινήσεων, βρίσκεται στο επίκεντρο εργαστηρίου που sidirodromikanea
