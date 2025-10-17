2025-10-17 09:58:27

Με τον φετινό χειμώνα να βρίσκεται προ των πυλών, οι υγειονομικές αρχές και οι επιστήμονες προετοιμάζονται για μια νέα περίοδο έξαρσης των αναπνευστικών λοιμώξεων — γρίπης, COVID-19 και RSV.



Οι εκτιμήσεις δείχνουν πώς, αν και δεν αναμένεται η περσινή πίεση στα νοσοκομεία, ο κίνδυνος για τις ευπαθείς ομάδες παραμένει σημαντικός.



Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ημερίδα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) το πρωί της Πέμπτης (16/10/2025), ο περασμένος χειμώνας χαρακτηρίστηκε από κατακόρυφη μείωση των νοσηλειών σε σχέση με την περίοδο 2023–2024 —με λιγότερο από το ένα τρίτο των περιστατικών— γεγονός που αποδόθηκε στην ευρεία εμβολιαστική κάλυψη.



Διαβάστε περισσότερα pharmateam

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ