Η επάρκεια των εμβολίων στην Ελλάδα ενόψει του χειμώνα: Γρίπη, COVID-19, RSV στο επίκεντρο γιατρών, φαρμακοποιών και ΕΟΔΥ
2025-10-17 09:58:27
Με τον φετινό χειμώνα να βρίσκεται προ των πυλών, οι υγειονομικές αρχές και οι επιστήμονες προετοιμάζονται για μια νέα περίοδο έξαρσης των αναπνευστικών λοιμώξεων — γρίπης, COVID-19 και RSV.
Οι εκτιμήσεις δείχνουν πώς, αν και δεν αναμένεται η περσινή πίεση στα νοσοκομεία, ο κίνδυνος για τις ευπαθείς ομάδες παραμένει σημαντικός.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ημερίδα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) το πρωί της Πέμπτης (16/10/2025), ο περασμένος χειμώνας χαρακτηρίστηκε από κατακόρυφη μείωση των νοσηλειών σε σχέση με την περίοδο 2023–2024 —με λιγότερο από το ένα τρίτο των περιστατικών— γεγονός που αποδόθηκε στην ευρεία εμβολιαστική κάλυψη.
