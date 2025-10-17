2025-10-17 09:58:27
Φωτογραφία για Η επάρκεια των εμβολίων στην Ελλάδα ενόψει του χειμώνα: Γρίπη, COVID-19, RSV στο επίκεντρο γιατρών, φαρμακοποιών και ΕΟΔΥ
Με τον φετινό χειμώνα να βρίσκεται προ των πυλών, οι υγειονομικές αρχές και οι επιστήμονες προετοιμάζονται για μια νέα περίοδο έξαρσης των αναπνευστικών λοιμώξεων — γρίπης, COVID-19 και RSV.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν πώς, αν και δεν αναμένεται η περσινή πίεση στα νοσοκομεία, ο κίνδυνος για τις ευπαθείς ομάδες παραμένει σημαντικός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ημερίδα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) το πρωί της Πέμπτης (16/10/2025), ο περασμένος χειμώνας χαρακτηρίστηκε από κατακόρυφη μείωση των νοσηλειών σε σχέση με την περίοδο 2023–2024 —με λιγότερο από το ένα τρίτο των περιστατικών— γεγονός που αποδόθηκε στην ευρεία εμβολιαστική κάλυψη.

ΦΣΑ: Ενημέρωση για ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ αρχαιρεσίες την ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12/25
ΠΦΣ: Απαγόρευση εγγραφής των φαρμακοποιών - μελών των Φαρμακευτικών Συλλόγων στο Εμπορικό Επιμελητήριο
