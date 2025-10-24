Το «The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, έρχεται με νέο επεισόδιο την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, στις 21:00, για να ανακαλύψει νέα μέρη, ήθη και έθιμα, ανθρώπους και ιστορίες!
Όσα θα δούμε στο 5ο επεισόδιο του «The Roadshow»
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνοδοιπόρο τον Διονύση Κυπριώτη, επισκέπτονται τον Νομό Λακωνίας. Πρώτη στάση είναι η Σπάρτη, εκεί που τα κόκκινα ταξί πρέπει να γίνουν λευκά και ο Γρηγόρης με τον Διονύση προσπαθούν να βρουν μία λύση. Δεύτερη στάση είναι το χωριό Καρυές, η πατρίδα των Καρυάτιδων, όπου συναντούν έναν πρώην ποδοσφαιριστή, δύο Μούσες και δύο πλατάνια.. Επιστρέφουν στη Σπάρτη, όπου ο Γρηγόρης τηλεφωνεί σε όλα τα ενοικιαζόμενα καταστήματα προκειμένου να κάνει το επιχειρηματικό του σχέδιο πραγματικότητα. Ακολουθεί η Αρεόπολη, όπου συναντούν τον κύριο Νίκο, ζωσμένο με όλα τα όπλα της επανάστασης του ’21. Στο Σπήλαιο του Διρού τούς «χαμογελάει η φύση», ενώ στην καρότσα ενός αγροτικού ο Γρηγόρης περνάει πολύ δύσκολα, καθώς πηγαίνουν σε ένα απόκοσμο γεωλογικό φαινόμενο
Όλα αυτά, και ακόμα περισσότερα, o Γρηγόρης μάς καλεί να τα ζήσουμε μαζί του σε ένα «Roadshow» γεμάτο εκπλήξεις, γέλιο, συγκίνηση, χιουμοριστικές στιγμές και εξερευνήσεις την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1.
