2025-10-24 10:00:41
Φωτογραφία για «The Roadshow»: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στον Νομό Λακωνίας



Το «The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, έρχεται με νέο επεισόδιο την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, στις 21:00, για να ανακαλύψει νέα μέρη, ήθη και έθιμα, ανθρώπους και ιστορίες!

Όσα θα δούμε στο 5ο επεισόδιο του «The Roadshow»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνοδοιπόρο τον Διονύση Κυπριώτη, επισκέπτονται τον Νομό Λακωνίας. Πρώτη στάση είναι η Σπάρτη, εκεί που τα κόκκινα ταξί πρέπει να γίνουν λευκά και ο Γρηγόρης με τον Διονύση προσπαθούν να βρουν μία λύση. Δεύτερη στάση είναι το χωριό Καρυές, η πατρίδα των Καρυάτιδων, όπου συναντούν έναν πρώην ποδοσφαιριστή, δύο Μούσες και δύο πλατάνια.. Επιστρέφουν στη Σπάρτη, όπου ο Γρηγόρης τηλεφωνεί σε όλα τα ενοικιαζόμενα καταστήματα προκειμένου να κάνει το επιχειρηματικό του σχέδιο πραγματικότητα. Ακολουθεί η Αρεόπολη, όπου συναντούν τον κύριο Νίκο, ζωσμένο με όλα τα όπλα της επανάστασης του ’21. Στο Σπήλαιο του Διρού τούς «χαμογελάει η φύση», ενώ στην καρότσα ενός αγροτικού ο Γρηγόρης περνάει πολύ δύσκολα, καθώς πηγαίνουν σε ένα απόκοσμο γεωλογικό φαινόμενο

. Στη συνέχεια, εντοπίζουν το πατρικό σπίτι της Αλίκης Βουγιουκλάκη και αμέσως μετά, σε ένα νεκροταφείο, βρίσκουν τον κύριο Αργύρη, που εργάζεται εκεί κάνοντας «εισαγωγές-εξαγωγές». Στο Γύθειο επισκέπτονται την ταβέρνα του Πιτσίνιαγκα και προσπαθούν να λύσουν μία παρεξήγηση, ενώ στο κάστρο της Μονεμβασίας τα «τσούζουν» και διασκεδάζουν ανεπανάληπτα. Το ταξίδι ολοκληρώνεται στο Δαφνί Λακωνίας, το χωριό που έχει μετακινηθεί ήδη δύο φορές!

Όλα αυτά, και ακόμα περισσότερα, o Γρηγόρης μάς καλεί να τα ζήσουμε μαζί του σε ένα «Roadshow» γεμάτο εκπλήξεις, γέλιο, συγκίνηση, χιουμοριστικές στιγμές και εξερευνήσεις την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

«The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Κάθε Παρασκευή στις 21:00 στον ΑΝΤ1.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η «Super Κατερίνα» ανέβηκε ξανά στην κορυφή της τηλεθέασης – Πώς διαμορφώθηκε ο πίνακας στα πρωινά ψυχαγωγικά
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η «Super Κατερίνα» ανέβηκε ξανά στην κορυφή της τηλεθέασης – Πώς διαμορφώθηκε ο πίνακας στα πρωινά ψυχαγωγικά
Ο ηλικιακός ρατσισμός στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, στην εκπομπή «Κεραία» με τη Ρέα Βιτάλη
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο ηλικιακός ρατσισμός στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, στην εκπομπή «Κεραία» με τη Ρέα Βιτάλη
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Ήμουν τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή»
Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Ήμουν τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή»
«Akis’ Food Tour»: Πρεμιέρα το Σάββατο από το Νομό Ηρακλείου Κρήτης
«Akis’ Food Tour»: Πρεμιέρα το Σάββατο από το Νομό Ηρακλείου Κρήτης
Το «The Roadshow» έρχεται με νέο επεισόδιο - Σε αυτή την περιοχή θα βρεθούν...
Το «The Roadshow» έρχεται με νέο επεισόδιο - Σε αυτή την περιοχή θα βρεθούν...
«The 2Night Show»: Γιώργο Καπουτζίδη και Άρης Μουγκοπέτρος μιλάνε τα μεσάνυχτα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου
«The 2Night Show»: Γιώργο Καπουτζίδη και Άρης Μουγκοπέτρος μιλάνε τα μεσάνυχτα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου
Ο «Εκατομμυριούχος» του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην κορυφή της απογευματινής ζώνης
Ο «Εκατομμυριούχος» του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην κορυφή της απογευματινής ζώνης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναβαθμισμένη η τηλεοπτική κάλυψη της Δοξολογίας του Αγίου Δημητρίου και της στρατιωτικής παρέλασης από την ΕΡΤ3
Αναβαθμισμένη η τηλεοπτική κάλυψη της Δοξολογίας του Αγίου Δημητρίου και της στρατιωτικής παρέλασης από την ΕΡΤ3
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/10/2025)
Πρωινή ενημεωρική ζώνη: Το Happy Day στην κορυφή της τηλεθέασης- Χαμηλά μονοψήφια ποσοστά ξανά για το Καλημέρα Ελλάδα
Πρωινή ενημεωρική ζώνη: Το Happy Day στην κορυφή της τηλεθέασης- Χαμηλά μονοψήφια ποσοστά ξανά για το Καλημέρα Ελλάδα
Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης
Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης
Η Liafarm στο πλευρό των νέων φοιτητών της Φαρμακευτικής Σχολής ΑΠΘ
Η Liafarm στο πλευρό των νέων φοιτητών της Φαρμακευτικής Σχολής ΑΠΘ