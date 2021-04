2021-04-22 22:07:03

Η ματαίωση του διαγωνισμού προμήθειας 10.000.000 self test, ενεργοποίησε διακρατικές συμφωνίες με την Κίνα, και τους αρμοδίους να παρακάμπτουν τους μεσάζοντες και τις οικονομικές απώλειες.



Πιο συγκεκριμένα, ήρθαν σε απευθείας διαπραγμάτευση με την μητρική κινεζική εταιρεία. Έτσι για 10.000.000 self test το ελληνικό δημόσιο θα δαπανήσει περίπου 13.000.000 ευρώ, δηλαδή κάτω των δύο ευρώ το τεστ ενώ στον 1ο διαγωνισμό για 6.400.000 self test δαπανήθηκαν περίπου 20.000.000 ευρώ. Δηλαδή 7 εκατ κέρδος και περισσότερα τεστ.



Το χρονικό του διαγωνισμού



53 εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον και 2 κρίθηκαν ανάδοχες εταιρείες, η μία με 2,6 και η άλλη με 7,4 εκατομμύρια τεστ.



Ωστόσο η μία ανάδοχος με τα 7,4 εκατ selft αποκλείστηκε καθώς όταν ζητήθηκε πιστοποίηση εμφάνισε ενδιάμεση εταιρεία, η οποία ελέγχεται από τις κινεζικές αρχές για πλαστές παρτίδες τεστ με λογότυπο της μητρικής εταιρείας, η οποία έχει ακυρώσει την παλιά συμφωνία καθώς δεν είχε την έγκριση του εργοστασίου.



Σημειώνεται ότι υπάρχει η κυβερνητική πρόθεση ο κάθε δικαιούχος να παραλαμβάνει μία οκτάδα self test που αντιστοιχούν σε αυτά που πρέπει να υποβάλλεται μηνιαίως.

