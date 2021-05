themaygeias

Βαριά αναμένεται να είναι η «καμπάνα» για τους εκπαιδευτικούς που αρνούνται να κάνουν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, self test σύμφωνα με την υφυπουργό Παιδείας, Ζέττα Μακρή.Πιο αναλυτικά, η κα Ζέττα Μακρή διευκρίνισε πως αν κάποιος εκπαιδευτικός αρνηθεί να κάνει το διαγνωστικό τεστ, «υπάρχει ρητή πρόβλεψη να υπάρχουν πειθαρχικές ποινές (από έγγραφη επίπληξη μέχρι μείωση μισθού ή οριστική αποβολή).Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγγελθεί κάτι τέτοιο. Η πρόβλεψη αυτή ισχύει για όλους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που υποχρεούνται να κάνουν το τεστ.»Επιπλέον η υφυπουργός Παιδείας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ σχετικά με το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων, των γυμνασίων και των φροντιστηρίων ενίσχυσης και ξένων γλωσσών, υπογράμμισε πωςΤη Δευτέρα ξεκινούν κανονικά όλες οι σχολικές βαθμίδες με δύο self test την εβδομάδα, όπως επιβεβαίωσε η υφυπουργός. Παράλληλα, προχωράει και ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών.Η κα Μακρή τόνισε ότι το υπουργείο Παιδείας είναι σε συνεννόηση με το υπουργείο Εργασίας για να ανοίξουν τα ΑΜΚΑ και να προμηθευτούν self test και οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών φροντιστηρίων. Υπάρχει περίπτωση, μάλιστα, να ανοίξουν και σήμερα.Όσον αφορά τους εμβολιασμούς των εκπαιδευτικών, είπε ότι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές άνω των 16 ετών στα σχολεία ειδικής αγωγής, καθώς και το βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό, εμβολιάστηκαν κατά προτεραιότητα.Τέλος, σχετικά με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, η υφυπουργός εκτίμησε ότι δεν θα χρειαστεί τέτοιο μέτρο.