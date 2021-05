themaygeias

Τέλος μπαίνει στα sms στο 13033 αλλά και στο 13032, στα ραντεβού με click away ή click inside στο λιανεμπόριο, το ωράριο κυκλοφορίας επεκτείνεται ενώ πλέον θα επιτρέπονται οι μετακινήσεις από νομό σε νομό, όπως αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα Τετάρτη 12 Μαΐου έπειτα από τη συνεδρίαση των ειδικών λοιμωξιολόγων και την τελική τους εισήγηση στην κυβέρνηση.Πρόκειται ίσως για το σημαντικότερο πακέτο άρσης μέτρων που έχει γίνει μέχρι στιγμής και είναι ένα σημαντικό βήμα για να αφήσει η χώρα πίσω της το lockdown και οι πολίτες να δουν με αισιοδοξία την επιστροφή στην κανονικότητα.Σήμερα συνεδριάζουν οι ειδικοί του υπουργείου Υγείας προκειμένου να καθορίσουν με λεπτομέρεια τα πρωτόκολλα που θα ισχύσουν μετά την Παρασκευή σε όλη τη χώρα και σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων, ενώ το απόγευμα αναμένονται ανακοινώσεις από την κυβέρνηση.Η ανησυχία των ειδικών πάντως δεν έχει καμφθεί καθώς παραμένει ο φόβος ότι μπορεί εν μέσω καλό καιρού και ανοίγματος της χώρας να υπάρξει διασπορά του κορονοϊού.Γι αυτό και επιμένουν πως κάποια μέτρα θα πρέπει να παραμείνουν στη χώρα ακόμη και όλο το καλοκαίρι. Ή τουλάχιστον μέχρι να χτιστεί η ανοσία του πληθυσμού από τους εμβολιασμούς.Περιορισμοί στο ωράριοΤο ωράριο απαγόρευσης κυκλοφορίας αναμένεται να διευρυνθεί από αυτό το Σαββατοκύριακο και να ξεκινά στις 12:00 τα μεσάνυχτα (πιθανώς και στις 12:30) ώστε να μην υπάρχει ανεξέλεγκτη κίνηση στους δρόμους και στη νυχτερινή ζωή. Το ωράριο αναμένεται να είναι περιορισμένο και το καλοκαίρι οπότε και οι προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι να παραμείνει ο περιορισμός έως τη μία τη νύχτα.Στόχος να μην επέλθει η πλήρης χαλάρωση των μέτρων και των ελέγχων και οι πολίτες πάψουν να δείχνουν προσοχή στα μέτρα, έστω κι αν έχουν εμβολιασθεί.Ταξίδια με testΑπό την άλλη ένα από βασικό μέτρο που θα μπαίνει στην ζωή μας και αναμένεται να μείνει έως ότου εκδοθεί το πράσινο πιστοποιητικό εμβολιασμού της ΕΕ είναι τα ταξίδια με τεστ. Ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο που θα επιτρέπονται οι μετακινήσεις εκτός νομού αλλά με τεστ. Συγκεκριμένα όταν το ταξίδι θα είναι στη Στερεά Ελλάδα θα υπάρχει αυστηρή σύσταση για self test. Άλλωστε ο φόβος των ειδικών είναι μην υπάρξει νέα μεγάλη διασπορά στην επαρχία και ειδικά σε πόλεις και χωριά που σήμερα είναι σχεδόν covid free.Σε ό,τι αφορά στα νησιά, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει ότι η μετακίνηση είτε με πλοίο είτε με αεροπλάνο θα γίνεται υποχρεωτικά με test είτε PCR, είτε rapid test είτε self test. Για τα ταξίδια στα νησιά αναμένεται να αξιοποιηθεί και το πιστοποιητικό εμβολιασμού.Στόχος να μείνουν τα νησιά μας καθαρά από κορονοϊό ώστε να μην κινδυνέψει ο τουρισμός στον οποίο η κυβέρνηση στηρίζει την όποια οικονομική ανάκαμψη της χώρας.ΜάσκεςΤαυτόχρονα οι μάσκες αναμένεται να διατηρηθούν και όλο το καλοκαίρι τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους. Μπορεί ήδη οι πολίτες να έχουν χαλαρώσει και σε πολλές περιπτώσεις να μη φορούν μάσκες, όμως αναμένεται να υπάρχει υποχρέωση για χρήση τους σε εσωτερικούς χώρους αλλά και σε εξωτερικούς όπου υπάρχει συνωστισμός.Εξετάζεται όμως ακόμη το θέμα όσων έχουν εμβολιασθεί – λένε πηγές του ethnos.gr – οι οποίοι σύντομα αναμένεται να είναι ελεύθεροι από τη χρήση μάσκας. Βέβαια και στην περίπτωση αυτή υπάρχει προβληματισμός σε ειδικούς και κυβέρνηση καθώς αυτομάτως θα δημιουργηθούν πολίτες δύο ταχυτήτων και μάλιστα θα είναι εμφανές ποιος έχει εμβολιασθεί και ποιος όχι.Το εμπόριοΣε ό,τι αφορά στο λιανεμπόριο, μπορεί τα sms για αγορές να καταργούνται όμως για τους επόμενους μήνες θα συνεχίζουμε να ζούμε με καταστήματα και περιορισμένο αριθμό ατόμων στο εσωτερικό τους. Άλλωστε οι ειδικοί θεωρούν ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει απόλυτη χαλάρωση των μέτρων ειδικά στους κλειστούς χώρους καθώς μπορεί να επιφέρει νέα διασπορά και αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι.Αντίστοιχοι περιορισμοί στον αριθμό των ατόμων θα παραμένουν και στην εστίαση και στα άτομα που θα επιτρέπεται να κάθονται σε ένα τραπέζι, ενώ και οι κοινωνικές εκδηλώσεις όπως γάμοι και βαφτίσεις θα γίνονται ξανά με περιορισμένο αριθμό ατόμων. Όμως με την αύξηση του εμβολιασμού θα αυξάνονται αντίστοιχα και τα άτομα που θα μπορούν να συμμετέχουν.