





Όλα δείχνουν πως η Κατερίνα Καραβάτου είναι έτοιμη να επιστρέψει δυναμικά στη μικρή οθόνη, αυτή τη φορά μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1. Σύμφωνα με πληροφορίες του tvnea.com, η γνωστή παρουσιάστρια έχει ήδη στα χέρια της ισχυρό συμβόλαιο συνεργασίας με το κανάλι του Αμαρουσίου, το οποίο – εκτός μεγάλου απροόπτου – θα ανακοινωθεί επισήμως μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Αν και αρχικά οι πληροφορίες ήθελαν την Κατερίνα να αναλαμβάνει μεσημεριανή εκπομπή, φαίνεται πως τα σχέδια ενδέχεται να αλλάξουν. Μην σας φανεί, λοιπόν, παράξενο αν τελικά τη δούμε σε άλλη ζώνη...

Οι συζητήσεις, όπως όλα δείχνουν, βρίσκονται στο τελικό στάδιο, ενώ – όπως «έπιασαν» τα αυτιά μας – υπάρχει έντονη κινητικότητα στα γραφεία του σταθμού γύρω από τη νέα τηλεοπτική πρόταση που ετοιμάζεται. Τίποτα δεν είναι ακόμη σίγουρο, αλλά ένα είναι βέβαιο: η Κατερίνα Καραβάτου ετοιμάζει τη μεγάλη της επιστροφή!!

Πηγή: tvnea.com