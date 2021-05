themaygeias

Την Πέμπτη 13 Μαΐου, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:1. Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00 -15:002. Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ) , 09:30 -15:003. Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30 -15:004. Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας) , 09:30 -15:005. Δ. Διονύσου, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, 'Αγιος Στέφανος, 09:30 -15:006. Δ. Μοσχάτου - Ταύρου, Πλατεία Ηρώων, Απέναντι από το Δημαρχείο, 09:30 -15:007. Δ. Αγίας Βαρβάρας, Ηρακλείου 20 - Πλατεία Μακρυγιάννη, 09:30 -15:008. Δ. Κορυδαλλού, Πλατεία Μερκάτη, 09:30 -15:009. Δήμος Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:0010. Δήμος Χαϊδαρίου, Αναγεννήσεως 25 (2 ο κλειστό γήπεδο) , 09:00 -15:0011. Νότια Πύλη ΔΕΘ, 09:00 -19:0012. Δ. Καλαμαριάς, στην πλατεία Δημαρχείου, στον Πεζόδρομο, 10:00 - 15:0013. Drive through στο δήμο Πυλαίας Χορτιάτη, Ελαιόρεμα, 10:00 - 15:0014. Δ. Ν. Χαλκηδόνας, στην πλατεία Νέας Μεσήμβριας, 10:00-15:0015. Δ. Παύλου Μελά, πάρκο Τζένη Καρέζη, Πολίχνη, 10:00 - 15:0016. Drive through στο δήμο Δέλτα, ΚΑΠΗ Κυμίνων, 9:00 - 14:0017. Δ. Λαγκαδά, κεντρική πλατεία Λαγκαδά, 10:00 - 15:0018. ΚΑΠΗ Αγρινίου19. Δήμος Αγρινίου, Χαριλάου Τρικούπη20. Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος21. Πλατεία Μεσολογγίου22. Κοινότητα Νεάπολης23. Κ.Υ. Άνδρου24. Όρμος Κορθίου, Άνδρος, 11:00-15:0025. Πλατεία Τριών Ναυάρχων, Ναύπλιο, 10:0026. Λεωνίδειο, Αρκαδία27. Τύρος, Αρκαδία28. Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη29. Παναρκαδικό Νοσοκομείο30. Δημαρχείο 'Αρτας, 09:00-15:0031. Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, 'Αρτα, 12:00-15:0032. Κοινότητα Αμμοτόπου, Συνοικισμός Αμπέλια, 'Αρτα, 08:00-11:0033. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας34. Εργατικές Κατοικίες Ζαρουχλέικα, Πάτρα35. Λεύκτρα Βοιωτίας36. Νεοχωράκι Θήβας37. Κ.Υ. Θήβας38. Μουρίκι Βοιωτίας39. Εξεταστήριο ΕΟΔΥ, Θ. Ζιακα 23, 09:00-15:0040. Δημαρχείο Γρεβενών, 10:00-14:0041. Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας, 09:0042. Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, Νικηφόρος, Δράμα, 09:0043. Drive through στην Εθνικής Αμύνης, Δράμα44. Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:0045. Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:0046. Λαϊκή Αγορά Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:0047. Κτελ Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:0048. Κ.Υ. Ορεστιάδας49. Καστανιές Έβρου50. Ψαχνά Ευβοίας51. Πλατεία Αγία Αννα Μαντουδίου, Εύβοια52. ΟΑΕΔ Καρπενησίου53. Λιμάνι Ζακύνθου54. Κεντρική Πλατεία Πύργου, 09:00-14:0055. Κεντρική Πλατεία Ορεινής, Ηλεία, 09:00-11:0056. Πλατεία Ζαχάρως, Ηλεία, 09:00-14:0057. Πλατεία Περσαινών, Ηλεία, 11:30-14:0058. Κοινόττηα Λουτρού Αλεξάνδρειας, Ημαθία, 10:00-15:0059. Κοινότητα Κοπανου Νάουσας, 10:00-15:0060. Κοινότητα Αγίας Μαρίνας, Βέροια, 10:00-15:0061. Κοινότητα Σφηκιας Βέροιας, 10:00-15:0062. Κεντρική Πλατεία Καλίδονα, Ηλεία, 14:30-15:3063. Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο64. Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο65. Αγροτικό Ιατρείο Ραχωνίου, Θάσος66. Πλατεία Δημαρχείου, Ηγουμενίτσα67. Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα68. Περιφέρεια Ηπείρου, Ιωάννινα69. Αρχοντικό Πυρσινέλλα, Ιωάννινα70. Κοινότητα Αγίας Παρασκευής, Ιωάννινα71. Κοινότητα Πωγωνιανής, Ιωάννινα72. Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου73. Super Market Δήμητρα, Λακκί, Λέρος, 09:00-12:0074. Πλατεία Ν. Πλαστήρα, Παυσίλυπο, Καρδίτσα, 10:00-15:0075. Πλατεία Σοφάδων, Καρδίτσα, 10:00-15:0076. Κοινότητα Γελανθής, Καρδίτσα, 10:00-14:0077. Λ. Κύκνων, Καστοριά78. Κορησός, Καστοριά79. Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας80. Πλατεία Σπιανάδα, Κέρκυρα81. Κ.Υ. Λευκίμης, Κέρκυρα82. Κόμβος Σιδαρίου, Κέρκυρα83. Πλατεία Ληξουρίου, Κεφαλονιά84. Κ.Υ. Κοζάνης85. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, 09:30-14:0086. Πλατεία Αγίου Βλάσιου, Ξυλόκαστρο Κορινθίας, , 09:30-14:0087. Επαρχείο Κω88. ΚΑΠΗ Σπάρτης89. Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 09:00-15:0090. Πλατεία Ταχυδρομείου, Λάρισα, 09:00-15:0091. Πλατεία Ανθούπολη, Λάρισα, 09:00-15:0092. Νίκαια. Λάρισα, 09:00-15:0093. Συκουριό, Λάρισα, 09:00-12:0094. Πλατεία Ομολιο, Λάρισα, 12:20-15:0095. Πλατεία ΟΣΕ, Λάρισα, 09:00-15:0096. Αμυγδαλέα, Λάρισα, 09:00-10:0097. Ραχούλα Λάρισας, 10:00-12:0098. Ελευθεραί, Λάρισα, 12:00-14:0099. Δήμος Σητείας, Κεντρικό σιντριβάνι (έμπροσθεν κτιρίου Κυνηγητικού Συλλόγου) Λασίθι100. Πλατεία Καλλονής, Λέσβος101. Κεντρική Αγορά Λευκάδας102. ΚΑΠΗ Λευκάδας103. Drive through Μύρινα, Λήμνος104. 'Ανω Βόλος, 7η ΤΟΜΥ Ιωλκού, 09:00-14:00105. Κτίριο Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, Βόλος, 09:00-14:00106. Κτελ Βόλου, 09:00-14:00107. Πλατεία Ευαγγελίστριας, Ν. Ιωνία, Μαγνησία, 09:00-14:00108. Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, 08:30-15:00109. Διασπορά Καλαμάτας, 08:00-11:30110. Δυτική Αγορά Καλαμάτας111. Πλατεία Νάουσας, Πάρος112. Πλατεία Μικρών Καταρρακτών, Έδεσσα113. Γαλατάδες, Πέλλα114. Μελίσσι, Πέλλα115. Πλατεία Δημαρχείου, Κατερίνη116. Πλατεία Παραλίας, Πιερία117. Drive throufh Ανδρομάχη, Πιερία118. Πλατεία Πλαταμώνα, Πιερία119. Γ.Ν. Πρέβεζας120. Παραλία Πάργας, Πρέβεζα121. Κεντρικό ΚΑΠΗ Ρεθύμνου122. Πλατεία Κύπρου, Ρόδος, 09:00-14:30123. Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, 09:00-14:30124. Κ.Υ. Σάμου125. Γ.Ν. Σάμου126. Πλατεία Ποντισμένου Σερρών, Δήμος Ηρακλείας, Σέρρες127. Δημαρχείο Ροδόλιβος, Δ. Αμφίπολης128. Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλλας129. Κεντρική Πλατεία Τρικάλων, 11:00130. Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα131. Πάρκο Κουρσούμ Τζαμί, Τρίκαλα, 09:00132. Δημαρχείο Τρικάλων, 11:30133. Πλατεία Δενδροχωρίου, Τρίκαλα, 09:00134. Πλατεία Πρίνου, Τρίκαλα, 12:00135. Drive through οδός Φιλίας, Λαμία, 10:00-14:00136. Λαϊκή Αγορά Σταυρού, Λαμία, 08:30-10:30137. Drive through 'Αγιος Κωνσταντίνος, Φθιώτιδα, 11:30-14:00138. Drive through Μακρακώμη, Φθιώτιδα139. Ηπείρου 26, Φλώρινα140. Στέγαστρα Αμυνταίου141. Πνευματικό Κέντρο 'Αμφισσας142. Δελφοί, Φωκίδα143. Νέα Μουδανιά (κλειστό γυμναστήριο), Χαλκιδική, 10:00-14:00144. Πλατεία 1866, Χανιά145. Πλατεία Βουνακίου, Χίος