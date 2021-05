Θα είναι λογικό να κατακλειστείτε από ένα κύμα νοσταλγίας, καθώς ο He-Man επιστρέφει για να θυμίσει σε πολλούς από εσάς πως ήταν μια από τις σειρές κινουμένων σχεδίων, που άφησαν τη δική τους εποχή στα '80s.

Μετά τις 5 επιτυχημένες σεζόν της "She-Ra", το Netflix, σε συνεργασία με την Mattel Television, φέρνει στις οθόνες το "Masters of the Universe: Revelation", μια ξεχωριστή animated σειρά από το άλλο, ομώνυμο, σόου που προορίζεται κυρίως για μικρότερες ηλικίες -λόγω και του ύφους του.

Στη προκειμένη περίπτωση αυτή είναι σχεδιασμένη για τους παλιούς fans, σαν φόρος τιμής, δια χειρός Kevin Smith, την οποία έχει αναλάβει η Powerhouse Animation του Castlevania. Όπως θα δείτε και στα πρώτα στιγμιότυπα που δημοσιεύτηκαν, το σκίτσο του θα σας φανεί αρκετά γνώριμο:

Μαθαίνουμε ότι πρόκειται για μια sequel σειρά, επομένως η ιστορία θα συνεχιστεί από εκεί που μας άφησε το "He-Man and the Masters of the Universe" των '80s. Όπως δηλώνει ο Smith θα χτιστεί ένα πλουσιότερο lore γύρω από την Eternia και τους αγαπημένους αυτούς χαρακτήρες, οι οποίοι θα εμφανιστούν πιο εξανθρωπισμένοι:













