2025-12-05 18:52:57

Υπάρχει άραγε κάποιο εγχειρίδιο για το πώς να είσαι πατέρας;



Ο Αναστάσης Ροϊλός, ο Μιχάλης Βαλάσογλου και ο Βασίλης Μηλιώνης αναλαμβάνουν χρέη μπαμπάδων στη νέα οικογενειακή κομεντί του Alpha “Μπαμπά Σ ’Αγαπώ” που έρχεται να μας αποδείξει ότι η πατρότητα μπορεί να μην έχει…manual αλλά έχει πολλή πλάκα!



Μπαμπά σ’ αγαπώ! – Έρχεται σύντομα στον Alpha!



Δείτε εδώ το teaser:



Πηγή: tvnea.com



VIDEO

