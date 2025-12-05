2025-12-05 18:52:57
Υπάρχει άραγε κάποιο εγχειρίδιο για το πώς να είσαι πατέρας;
Ο Αναστάσης Ροϊλός, ο Μιχάλης Βαλάσογλου και ο Βασίλης Μηλιώνης αναλαμβάνουν χρέη μπαμπάδων στη νέα οικογενειακή κομεντί του Alpha “Μπαμπά Σ ’Αγαπώ” που έρχεται να μας αποδείξει ότι η πατρότητα μπορεί να μην έχει…manual αλλά έχει πολλή πλάκα!
Μπαμπά σ’ αγαπώ! – Έρχεται σύντομα στον Alpha!
Δείτε εδώ το teaser:
Πηγή: tvnea.com
VIDEO
