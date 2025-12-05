2025-12-05 18:52:57
Φωτογραφία για Μπαμπά σ ’αγαπώ! Αυτό είναι το teaser της νέας σειράς του Alpha!
Υπάρχει άραγε κάποιο εγχειρίδιο για το πώς να είσαι πατέρας;

Ο Αναστάσης Ροϊλός, ο Μιχάλης Βαλάσογλου και ο Βασίλης Μηλιώνης αναλαμβάνουν χρέη μπαμπάδων στη νέα οικογενειακή κομεντί του Alpha “Μπαμπά Σ ’Αγαπώ” που έρχεται να μας αποδείξει ότι η πατρότητα μπορεί να μην έχει…manual αλλά έχει πολλή πλάκα!

Μπαμπά σ’ αγαπώ! – Έρχεται σύντομα στον Alpha!

Δείτε εδώ το teaser:

Πηγή: tvnea.com
