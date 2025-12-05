





Η νέα σειρά ντοκιμαντέρ «Σπόρος» έρχεται στην ΕΡΤ3 και στο ERTFLIX για να αφηγηθεί τις αληθινές ιστορίες ανθρώπων που μέσα από τη γνώση, τη συνεργασία και την επιμονή, ξαναδίνουν ζωή στην ελληνική ύπαιθρο. Πρόκειται για μια παραγωγή που υποστηρίζει το τρίπτυχο: πρωτογενής τομέας – τουρισμός – καινοτομία, αποτυπώνοντας τη σύγχρονη, αισιόδοξη όψη της Ελλάδας: αυτή των ανθρώπων που δημιουργούν, παράγουν και καινοτομούν. Η σειρά συνδέει τη γνώση με την πράξη, δίνοντας ώθηση σε κάθε πρωτοβουλία που αποτελεί πνοή ανάπτυξης, ενισχύοντας τις τοπικές οικονομίες και αναβαθμίζοντας το επίπεδο ζωής.







Μέσα από περισσότερα από 100 εγχειρήματα μικρής και μεσαίας κλίμακας, ο «Σπόρος» καταγράφει επιχειρηματικά μοντέλα, συνεργατικά σχήματα και τοπικές πρωτοβουλίες που άντεξαν στον χρόνο, αξιοποίησαν τη γνώση και ανέδειξαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής. Είναι η Ελλάδα της δημιουργίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, εκεί όπου η παράδοση και η καινοτομία συναντώνται, δημιουργώντας ένα μέλλον που στηρίζεται από τις ρίζες του.

Αναδεικνύοντας τον βιωματικό τουρισμό υπαίθρου

Παράλληλα, κάθε επεισόδιο λειτουργεί ως ταξίδι γνωριμίας με την Ελλάδα, αναδεικνύοντας προορισμούς της ενδοχώρας και των νησιών μέσα από το πρίσμα του τουρισμού υπαίθρου. Το φυσικό κάλλος και η πολιτιστική κληρονομιά γίνονται τα στοιχεία μιας Ελλάδας που αναζητά και ξαναβρίσκει τον εαυτό της.

Η διαρκώς αυξανόμενη παγκόσμια τάση για βιωματικές εμπειρίες τοποθετεί τη χώρα μας στο επίκεντρο της ζήτησης και ο «Σπόρος» τις αναδεικνύει, απευθύνοντας ένα κάλεσμα στο κοινό που με τη σειρά του ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη.







«Η σειρά ντοκιμαντέρ “Σπόρος” αποτελεί φόρο τιμής σε όσους δημιουργούν σε πείσμα των καιρών, στις ορεινές περιοχές και στα νησιά μας. Η Ελλάδα είναι ένας πλούσιος τόπος, αλλά χωρίς τους ανθρώπους της είναι φτωχή. Θέλουμε να εμπνεύσουμε τους νέους να ενώσουν τη γνώση τους με την εμπειρία των μεγαλύτερων, ώστε να ζωντανέψουν ξανά οι τοπικές κοινωνίες και να φυτέψουμε μαζί τον σπόρο μιας νέας προοπτικής. Μίας καλύτερης ποιότητας ζωής.», υπογραμμίζει ο δημοσιογράφος- παρουσιαστής της σειράς, Θύμιος Κάκος.

Με υψηλή αισθητική, κινηματογραφική ματιά και ουσιαστικό περιεχόμενο, ο «Σπόρος» δεν είναι απλώς μια σειρά ντοκιμαντέρ, αλλά μια πρόταση ζωής. Ένα βλέμμα αισιοδοξίας στην Ελλάδα που επιμένει, παράγει και προχωρά.







Η εκπομπή προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 12:00 από την ΕΡΤ3 και είναι διαθέσιμη on demand στο ERTFLIX.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Θύμιος Κάκος / Έρευνα – Σενάριο – Παρουσίαση

Αντρέας Πετρόπουλος / Σκηνοθεσία – Διεύθυνση Φωτογραφίας

Αλέξανδρος Σακελλαρίου / Ηχοληψία

Πέτρος Πόγκας / Χειριστής drone

Γιώργος Δέτσης / Εικονοληψία

Ανδρέας Σπανός / Μοντάζ

Γιώργος Νίκας / Πρωτότυπη μουσική

Μαρία -Κάντια Χαρδαλιά / Δημοσιογραφική επιμέλεια – Επικοινωνία - Social Media

Ιάκωβος Πανουργιάς / Διεύθυνση Παραγωγής

Γιάννης Διαμαντής / Βοηθός Παραγωγής

Πάρης Γρηγοράκης / Graphic Animation

Σοφία Παπαδοπούλου / Σχεδιασμός σήματος εκπομπής

Νίκος Ηλιάδης / Σχεδιασμός λογοτύπου

Εκτέλεση Παραγωγής / Sporos Productions

Πηγή: tvnea.com