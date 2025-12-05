2025-12-05 13:30:15
Φωτογραφία για Βόμβα στα παγκόσμια media: Σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις Netflix – Warner Bros. Discovery για mega εξαγορά
Σε μια εξέλιξη που μπορεί να αναδιαμορφώσει ριζικά τον παγκόσμιο χάρτη της ψυχαγωγίας, η Warner Bros. Discovery βρίσκεται πλέον σε αποκλειστικές συνομιλίες με το Netflix για την πώληση των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών της στούντιο, αλλά και της πλατφόρμας HBO Max, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές που δεν έχουν άδεια να τοποθετηθούν δημόσια. Αν το deal κλείσει, θα πρόκειται για μία από τις πιο ηχηρές συμφωνίες στην ιστορία της βιομηχανίας.

Η επιλογή του Netflix ως προτιμητέου αγοραστή ήρθε έπειτα από έναν έντονο γύρο ανταγωνισμού, στον οποίο συμμετείχαν επίσης η Comcast και η Paramount. Και οι τρεις διεκδικητές κατέθεσαν βελτιωμένες προτάσεις τις τελευταίες ημέρες, με το Netflix να προχωρά σε προσφορά κυρίως σε ρευστό.

Την ίδια στιγμή, η Comcast συνεχίζει να κυνηγά την απόκτηση των στούντιο της Warner Bros. Discovery και του HBO Max, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, ενδιαφέρεται να εξαγοράσει ολόκληρη την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών δικτύων όπως το CNN και το TNT.


Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι –σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλούνται οι New York Times– η πρόταση του Netflix περιλαμβάνει δέσμευση για τη συνέχιση των κινηματογραφικών προβολών των ταινιών της Warner. Μια αξιοσημείωτη μεταστροφή για το Netflix, το οποίο έχτισε τη δύναμή του στο streaming στο σπίτι και μέχρι σήμερα κρατούσε αποστάσεις από τα μεγάλα κινηματογραφικά releases.

Το Bloomberg ήταν το πρώτο μέσο που μετέδωσε πως οι δύο εταιρείες πέρασαν σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις, επιβεβαιώνοντας το μέγεθος της πιθανής συμφωνίας — μιας συμφωνίας που θα πρέπει να περάσει από τον έλεγχο των αμερικανικών ρυθμιστικών αρχών.

Η κυβέρνηση Τραμπ θα κληθεί να αξιολογήσει τα ζητήματα ανταγωνισμού μέσα σε ένα τοπίο που αλλάζει διαρκώς, με κολοσσούς όπως η Apple και η Amazon να έχουν μπει δυναμικά στη μάχη του streaming. Η πολιτική διάσταση όμως δεν μπορεί να αγνοηθεί: ο Έλισον διατηρεί θετικές σχέσεις με τον πρόεδρο Τραμπ, ενώ ο επικεφαλής της Comcast, Μπράιαν Ρόμπερτς, έχει δεχθεί στο παρελθόν δημόσια κριτική από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Την Πέμπτη, ομάδα κινηματογραφικών παραγωγών έστειλε ανώνυμα επιστολή στο Κογκρέσο εκφράζοντας «σοβαρές ανησυχίες» για την πιθανή εξαγορά. Όπως τόνισαν, το Netflix «θεωρεί κάθε λεπτό που περνά ένας θεατής σε κινηματογράφο ως χαμένο χρόνο από την πλατφόρμα του» και δεν έχει κίνητρο να στηρίξει τις κινηματογραφικές προβολές. Παράλληλα, προειδοποίησαν για «μονοπωλιακό έλεγχο» στην αγορά streaming, επιλέγοντας την ανωνυμία «λόγω φόβου αντιποίνων».

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Δήμος Οιχαλίας: «Όχι» στον ποδηλατόδρομο, «ναι» στην επαναλειτουργία του τρένου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δήμος Οιχαλίας: «Όχι» στον ποδηλατόδρομο, «ναι» στην επαναλειτουργία του τρένου
Grand Hotel: Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Grand Hotel: Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Φως στο Τούνελ: Ρόδος: Στο φως ντοκουμέντο - «βόμβα» για το άγριο φονικό… - Σαλαμίνα: ώρα μηδέν...
Φως στο Τούνελ: Ρόδος: Στο φως ντοκουμέντο - «βόμβα» για το άγριο φονικό… - Σαλαμίνα: ώρα μηδέν...
Οριακή ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Πρώτο το «Buongiorno» στο MEGA
Οριακή ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Πρώτο το «Buongiorno» στο MEGA
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Σταθερή κυριαρχία για το «Κοινωνία Ώρα MEGA» στο δυναμικό κοινό
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Σταθερή κυριαρχία για το «Κοινωνία Ώρα MEGA» στο δυναμικό κοινό
ΤΑ social media ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΗΞΗ ΑΛΛΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ...ΦΑΝΤΑΣΙΑ
ΤΑ social media ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΗΞΗ ΑΛΛΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ...ΦΑΝΤΑΣΙΑ
Αυτή η σειρά του MEGA που αγαπήθηκε ξεκίνησε γυρίσματα για νέο κύκλο
Αυτή η σειρά του MEGA που αγαπήθηκε ξεκίνησε γυρίσματα για νέο κύκλο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αγρίνιο: 15χρονος στο νοσοκομείο από επίθεση με οπαδικά κίνητρα- Ταυτοποιήθηκαν τρεις
Αγρίνιο: 15χρονος στο νοσοκομείο από επίθεση με οπαδικά κίνητρα- Ταυτοποιήθηκαν τρεις
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ 11/2025
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ 11/2025
Προσωρινή διακοπή λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΗΔΙΚΑ
Προσωρινή διακοπή λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΗΔΙΚΑ
Prime Time & Late Night: Ο Alpha κυριαρχεί στην τηλεθέαση
Prime Time & Late Night: Ο Alpha κυριαρχεί στην τηλεθέαση
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (4/12/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (4/12/2025)