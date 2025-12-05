Σε μια εξέλιξη που μπορεί να αναδιαμορφώσει ριζικά τον παγκόσμιο χάρτη της ψυχαγωγίας, η Warner Bros. Discovery βρίσκεται πλέον σε αποκλειστικές συνομιλίες με το Netflix για την πώληση των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών της στούντιο, αλλά και της πλατφόρμας HBO Max, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές που δεν έχουν άδεια να τοποθετηθούν δημόσια. Αν το deal κλείσει, θα πρόκειται για μία από τις πιο ηχηρές συμφωνίες στην ιστορία της βιομηχανίας.Η επιλογή του Netflix ως προτιμητέου αγοραστή ήρθε έπειτα από έναν έντονο γύρο ανταγωνισμού, στον οποίο συμμετείχαν επίσης η Comcast και η Paramount. Και οι τρεις διεκδικητές κατέθεσαν βελτιωμένες προτάσεις τις τελευταίες ημέρες, με το Netflix να προχωρά σε προσφορά κυρίως σε ρευστό.Την ίδια στιγμή, η Comcast συνεχίζει να κυνηγά την απόκτηση των στούντιο της Warner Bros. Discovery και του HBO Max, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, ενδιαφέρεται να εξαγοράσει ολόκληρη την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών δικτύων όπως το CNN και το TNT.Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι –σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλούνται οι New York Times– η πρόταση του Netflix περιλαμβάνει δέσμευση για τη συνέχιση των κινηματογραφικών προβολών των ταινιών της Warner. Μια αξιοσημείωτη μεταστροφή για το Netflix, το οποίο έχτισε τη δύναμή του στο streaming στο σπίτι και μέχρι σήμερα κρατούσε αποστάσεις από τα μεγάλα κινηματογραφικά releases.Το Bloomberg ήταν το πρώτο μέσο που μετέδωσε πως οι δύο εταιρείες πέρασαν σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις, επιβεβαιώνοντας το μέγεθος της πιθανής συμφωνίας — μιας συμφωνίας που θα πρέπει να περάσει από τον έλεγχο των αμερικανικών ρυθμιστικών αρχών.Η κυβέρνηση Τραμπ θα κληθεί να αξιολογήσει τα ζητήματα ανταγωνισμού μέσα σε ένα τοπίο που αλλάζει διαρκώς, με κολοσσούς όπως η Apple και η Amazon να έχουν μπει δυναμικά στη μάχη του streaming. Η πολιτική διάσταση όμως δεν μπορεί να αγνοηθεί: ο Έλισον διατηρεί θετικές σχέσεις με τον πρόεδρο Τραμπ, ενώ ο επικεφαλής της Comcast, Μπράιαν Ρόμπερτς, έχει δεχθεί στο παρελθόν δημόσια κριτική από τον Αμερικανό πρόεδρο.Την Πέμπτη, ομάδα κινηματογραφικών παραγωγών έστειλε ανώνυμα επιστολή στο Κογκρέσο εκφράζοντας «σοβαρές ανησυχίες» για την πιθανή εξαγορά. Όπως τόνισαν, το Netflix «θεωρεί κάθε λεπτό που περνά ένας θεατής σε κινηματογράφο ως χαμένο χρόνο από την πλατφόρμα του» και δεν έχει κίνητρο να στηρίξει τις κινηματογραφικές προβολές. Παράλληλα, προειδοποίησαν για «μονοπωλιακό έλεγχο» στην αγορά streaming, επιλέγοντας την ανωνυμία «λόγω φόβου αντιποίνων».Πηγή: tvnea.com