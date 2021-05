Ένα Βίντεο-ντοκουμέντο κάνει τον γύρο του διαδικτύου στο οποίο φαίνεται ένα άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο να εξαφανίζεται στον βυθό της Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Το βίντεο δημοσίευσε ο κινηματογραφιστής και «κυνηγός» UFO, Τζέρεμι Κόρμπελ ο οποίος αναφέρει ότι καταγράφηκε από πλοίο του αμερικανικού ναυτικού στα ανοιχτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο τον Ιούλιο του 2019.

Το ιπτάμενο αντικείμενο φαίνεται να μένει σταθερό για λίγη ώρα ενώ ξαφνικά χάνεται. Στο βίντεο ακούγεται η φωνή ενός ναύτη να λέει ότι έπεσε.

The US Navy photographed & filmed “spherical” shaped UFOs & advanced transmedium vehicles; here is some of that footage. Filmed in the Combat Information Center of the USS Omaha / July 15th 2019 / warning area off San Diego @ 11pm PST. No wreckage found. No craft were recovered. pic.twitter.com/tK1YTG8sJ7

— Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) May 14, 2021