Ένας νέος 22 χρονών, έκανε ένα θαύμα!



"Ανέστησε" τους γενοκτονημένους χριστιανούς της Μικράς Ασίας!



Ο Βασίλης Πετρόπουλος, ένας νέος χορευτής, με απέραντους ορίζοντες, ανήμερα της 102ης μαύρης επετείου της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, δημοσίευσε ένα βίντεο με πρωταγωνιστή την ίδια την Ιστορία.



Συγκέντρωσε μουσικές και χορούς όλων των χριστιανικών λαών της Μικράς Ασίας και δημιούργησε ένα βίντεο, ανασταίνοντας αυτό που σκότωσαν οι νεότουρκοι και οι κεμαλιστές, για να “εκκαθαρίσουν τα ζιζάνια από την Ανατολία”, όπως δηλωμένα θεωρούσαν τους χριστιανικούς λαούς, οι οποίοι, σημειωτέον, προϋπήρχαν στα χώματα εκείνα χιλιετίες πριν τα καταλάβουν με τη βία οι τουρκομάνοι.











19 May - A day to remember the pain of humanity...Pontic Greek genocide. A chapter of the same book. A common fate between Assyrians, Greeks and Armenians. proskynitis

