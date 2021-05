sidirodromikanea

Γράφει ο Σωτήρης ΒενέτηςΒίντεο (https://www.youtube.com/watch?v=LAn6soDJv7k) στο 8΄ και 02΄΄: Τί βλέπουμε στο Camden του Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ; Ένα ντιζελοκίνητο συρμό κανονικού εύρους να διέρχεται από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης;;; Μα τί… «άξεστοι» είναι όλοι αυτοί; Να κυκλοφορούν μέσα στους δρόμους… ντιζελοκίνητα τρένα;Μα δεν διδάχθηκαν από τους ημετέρους, οι οποίοι καταργούσαν από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 τη μία σιδ/κή γραμμή μετά την άλλη που διέρχονταν από τους αστικούς δρόμους και τα αστικά τοπία; Σιδηροδρομικές γραμμές όπως σιδ/κή γραμμή Καλαμάτα – Λιμήν Καλαμάτας, σιδ/κή γραμμή Τίρυνθα – σιδ/κός σταθμός Ναυπλίου, σιδ/κή γραμμή στο κέντρο του Λουτρακίου, σιδ/κή γραμμή σιδ/κός σταθμός Μεσολογγίου – κέντρο Μεσολογγίου και το κορυφαίο, διέλευση του τρένου του Πηλίου από την οδό Δημητριάδος και το κέντρο του Βόλου, όλες αυτές οι σιδ/κές γραμμές ήταν κατασκευασμένες όχι για να καταργηθούν, γιατί δήθεν ενοχλούσε το τρένο, αλλά για να εξυπηρετούνται από το τρένο. Το βίντεο έχει τίτλο: «These are the most interesting / unique Transit Systems in USA (Top 10)» και ξεκινώντας από τη θέση «10» στη θέση «4» (ουάου!) βρίσκεται ένα ντιζελοκίνητο τρένο το οποίο διέρχεται από το κέντρο της πόλης του Κάμντεν! Βέβαια, βλέπουμε και τη μελέτη της διέλευσης: τρένα εξοπλισμένα με κάθε απαραίτητο «γκάτζετ» για την κίνησή τους στο κέντρο μιας πόλης, γραμμές τοποθετημένες για να μην δημιουργούν πρόβλημα στην κίνηση των οχημάτων και των πεζών, διαγραμμίσεις, σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση, συγχρονισμός με τα φανάρια των κεντρικών οδών, όλα μελετημένα και κατασκευασμένα στην τελευταία τους λεπτομέρεια!Συμπέρασμα: Η διέλευση των συρμών μέσα από τα αστικά τοπία και τους αστικούς δρόμους δεν είναι «σκάνδαλο», αγαπητοί κύριοι! Ναι, σε εσάς απευθύνομαι τους «ειδικούς» των εν Ελλάδι σιδ/κών εταιριών. Και το πρόβλημα δεν είναι «πονάει» κεφάλι, ε τότε «κόψει» κεφάλι, αλλά βρες τον σωστό τρόπο, κάνε τη χρηστή μελέτη! Αλλά που να τα πεις αυτά και να τα διηγηθείς; Στους «ηγήτορες» των εν Ελλάδι σιδ/κών εταιριών οι οποίοι έκλεισαν τη μια σιδ/κή γραμμή μετά την άλλη στο περιφερειακό σιδ/κό δίκτυο; Σε εκείνους που σχεδίασαν τα φαραωνικά έργα του νέου σιδ/κού σταθμού Αιγινίου, του σιδ/κού σταθμού Αιγίου (με επτά -7- γραμμές, η Αθήνα έχει τρεις -3-, το Αίγιο επτά -7-), του σιδ/κού Κέντρου Αχαρνών το οποίο έμεινε ως ένα τεράστιο αχρησιμοποίητο γιαπί; Εκείνων που έκαναν να κατασκευάσουν δεκαετίες συνηθισμένα, για τον υπόλοιπο «κανονικό» κόσμο, σιδ/κά έργα όπως η αντικατάσταση της επιδομής στην Πελοπόννησο, η διαπλάτυνση Παλαιοφαρσάλου – Καλαμπάκας, η ηλεκτροκίνηση Αθήνας – Θεσσαλονίκης; Ή να γράψω για σιδ/κά έργα τα οποία κατασκευάζονται για… αιώνες χωρίς να ολοκληρώνονται ποτέ, όπως λ.χ. η τηλεδιοίκηση – σηματοδότηση, η σύνδεση των λιμένων (Λαυρίου, Ραφήνας, Βόλου, Κατακόλλου, Κυλλήνης, Καλαμάτας και άλλων) με το βασικό σιδ/κό δίκτυο, η σιδ/κή γραμμή Καλαμπάκας – Κοζάνης, η σιδ/κή Εγνατία σε όλο το μήκος της, η Ιονία σιδ/κή οδός, η ηλεκτροκίνηση Θεσ/κης – Προμαχώνα, η διαπλάτυνση του δυτικού σιδ/κού άξονα της Πελοποννήσου, η κατασκευή κεντρικού σιδ/κού σταθμού στην Αθήνα και δεκάδες άλλα;Ας το καταλάβουν μια και καλή όσοι ασχολούνται με τα εν Ελλάδι σιδ/κά πράγματα: τα σιδ/κά προβλήματα δεν λύνονται ούτε με «προθέσεις», ούτε με μεγαλεπήβολες, επαναλαμβανόμενες, ξαναζεσταμένες εξαγγελίες και κατάλληλη «διοχέτευση» αυτών στον τύπο και τα «ημέτερα» ΜΜΕ, ούτε με «πρες κόνφερανς» ή δοκιμαστικά δρομολόγια με… σούσι, σαμπάνιες και καλλίγραμμες σερβιτόρες. Η γύμνια είναι πλέον από μακριά ορατή, δυστυχώς sidirodromikanea