Οι αυξανόμενες θερμοκρασίες λόγω της κλιματικής αλλαγής απειλούν τις σιδηροδρομικές υποδομές, σύμφωνα με μελέτη του Normal University του Πεκίνου.Εστιάζοντας στο κινεζικό σιδηροδρομικό σύστημα, οι ερευνητές πιστεύουν ότι μόλις μισός βαθμός Κελσίου λιγότερη θέρμανση θα εξοικονομήσει οικονομικές απώλειες περίπου 630 εκατομμυρίων δολαρίων (452 ​​δισεκατομμύρια λίρες) ετησίως.Ο κίνδυνος καταστροφής που προκλήθηκε από τις βροχοπτώσεις των σιδηροδρομικών υποδομών αποδείχθηκε ότι αυξανόταν με τις αυξανόμενες ακραίες ημέρες βροχόπτωσης κατά τις δεκαετίες 1981-2016.Ο περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον στόχο της Συμφωνίας των Παρισίων για 1,5 ° C αντί για 2,0 ° C θα μειώσει σημαντικά την ευαισθησία της Κίνας στις σιδηροδρομικές υποδομές σε ακραίες βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τον Liu Kai.«Η καταστροφή από τις πλημμύρες μπορεί να κατακλύσει τη σιδηροδρομική γραμμή [και] να προκαλέσει αστοχίες στη δομή του υπογείου και της γραμμής», είπε. «Με βάση τις στατιστικές μας, συνολικά 975 ιστορικές καταστροφές που προκλήθηκαν από βροχοπτώσεις σιδηροδρόμων αναφέρθηκαν από το 1981 έως το 2016.«Η ροή συντριμμιών που προκλήθηκε από βροχοπτώσεις είχε τη μεγαλύτερη συνεισφορά, περίπου 42%. ακολουθείται από τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις βροχοπτώσεις, που είναι περίπου 26 τοις εκατό. κατολισθήσεις που προκαλούνται από βροχές, περίπου 18 τοις εκατό, και σύνθετοι κίνδυνοι που προκαλούνται από βροχοπτώσεις, περίπου 14 τοις εκατό. "Η ομάδα χρησιμοποίησε ένα μοντέλο «τυχαίας δασικής» μηχανικής εκμάθησης για να υπολογίσει την ευαισθησία σε καταστροφές και να ποσοτικοποιήσει τη σχέση μεταξύ της ευαισθησίας και της αλλαγής των βροχοπτώσεων."Βρήκαμε μια αξιοσημείωτη αύξηση της ευαισθησίας των καταστροφών στις σιδηροδρομικές γραμμές κατά μήκος της κοιλάδας του ποταμού Yangtze, η οποία είναι το οικονομικό κέντρο της Κίνας με τη μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού", δήλωσε ο Liu. «Η ευαισθησία σε καταστροφές αυξήθηκε κατά 30% κατά την περίοδο 1999-2016 σε σχέση με εκείνη του 1981-1998.»Το ποσοστό των σιδηροδρομικών υποδομών με υψηλή ευαισθησία σε καταστροφές προβλέπεται να αυξηθεί από το βασικό επίπεδο της περιόδου (1981-1998) από 1,1% σε 4,5% έως το 2050 και έως 12% έως το 2090.Με μια παγκόσμια μέση αύξηση θερμοκρασίας 1,5 ° C, το άμεσο κόστος ζημιάς και επισκευής αναμένεται να αυξηθεί κατά μέσο όρο σε 1,47 δισ. Ευρώ ετησίως. Με θέρμανση 2 ° C, η ζημιά διπλασιάζεται και η απώλεια αυξάνεται στα 2,10 δισ. Δολάρια.Το κινεζικό σιδηροδρομικό σύστημα βρίσκεται ακόμη υπό μεγάλη επέκταση με το συνολικό χιλιόμετρο των σιδηροδρομικών γραμμών του να αναμένεται να φτάσει περίπου 200.000 χιλιόμετρα το 2035, σε σύγκριση με περίπου 140.000 χιλιόμετρα το 2020.«Ο σχεδιασμός των πρόσφατα σχεδιασμένων σιδηροδρομικών γραμμών υψηλής ταχύτητας θα πρέπει να ενσωματώνει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ο τρόπος μείωσης της ευαισθησίας σε καταστροφές του πιο πυκνοκατοικημένου σιδηροδρομικού δικτύου στον κόσμο θα πρέπει να προγραμματιστεί για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων », δήλωσε ο Liu.eandt.theiet.org/content/articles/2021/05/climate-change-threatens-rail-infrastructure-study-finds/Επιμέλεια: Χρήστος Γιαννακίδης