2025-11-25 15:47:48
Φωτογραφία για Συνάντηση Τσαβδαρίδη – Κυρανάκη με ατζέντα τις συγκοινωνιακές υποδομές της Ημαθίας.
Νέα συνάντηση στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με τον Αν. Υπουργό κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης με την ιδιότητά του ως Βουλευτής Ημαθίας, με ατζέντα τα ζητήματα υποδομών που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ασφάλεια και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών της Ημαθίας.anepikairos.grΚυρίαρχο θέμα στη συζήτηση, ο εφοδιασμός του
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Θα λειτουργήσει η γραμμή Θεσσαλονίκη – Αμύνταιο – Φλώρινα; Κατατέθηκε φάκελος στη ΡΑΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Θα λειτουργήσει η γραμμή Θεσσαλονίκη – Αμύνταιο – Φλώρινα; Κατατέθηκε φάκελος στη ΡΑΣ
Στο MEGA ο Μάρκος Σεφερλής... - Τι είπε ο ίδιος;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στο MEGA ο Μάρκος Σεφερλής... - Τι είπε ο ίδιος;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Α. Τζιτζικώστας από Λιουμπλιάνα και Τεργέστη: «Λιμάνια και σιδηρόδρομος στην αιχμή των νέων στρατηγικών της ΕΕ για τις υποδομές τις οποίες θα παρουσιάσουμε στις αρχές του 2026»
Α. Τζιτζικώστας από Λιουμπλιάνα και Τεργέστη: «Λιμάνια και σιδηρόδρομος στην αιχμή των νέων στρατηγικών της ΕΕ για τις υποδομές τις οποίες θα παρουσιάσουμε στις αρχές του 2026»
Πώς τα drones κάνουν τις υποδομές μεταφορών σε όλη την Ευρώπη ασφαλέστερες
Πώς τα drones κάνουν τις υποδομές μεταφορών σε όλη την Ευρώπη ασφαλέστερες
Όσα θα δούμε το Σάββατο στο 7ο επεισόδιο του «The Roadshow» στον νομό Ημαθίας
Όσα θα δούμε το Σάββατο στο 7ο επεισόδιο του «The Roadshow» στον νομό Ημαθίας
«Φάκελος» Προαστιακός: Επιστολές πολιτών σε Κυρανάκη για καθυστερήσεις – Επιβάτες «φλερτάρουν καθημερινά με την απόλυση» (Εικόνες)
«Φάκελος» Προαστιακός: Επιστολές πολιτών σε Κυρανάκη για καθυστερήσεις – Επιβάτες «φλερτάρουν καθημερινά με την απόλυση» (Εικόνες)
Συνάντηση του σωματείου μηχανοδηγών της Hellenic Train με Κυρανάκη
Συνάντηση του σωματείου μηχανοδηγών της Hellenic Train με Κυρανάκη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Οι Παρασκευές του Δεκεμβρίου στον Alpha γίνονται ακόμα πιο οικογενειακές!
Οι Παρασκευές του Δεκεμβρίου στον Alpha γίνονται ακόμα πιο οικογενειακές!
Η ανακοίνωση του MEGA για τον 4ο κύκλο του Maestro
Η ανακοίνωση του MEGA για τον 4ο κύκλο του Maestro
Τα «Μπουζούκια» του «ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ» στον ΣΚΑΪ
Τα «Μπουζούκια» του «ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ» στον ΣΚΑΪ
«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»: Με υψηλές επιδόσεις η σειρά του MEGA
«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»: Με υψηλές επιδόσεις η σειρά του MEGA
Σήμα κινδύνου από τους Ελευθεροεπαγγελματίες Παιδιάτρους για την κρίσιμη έλλειψη εμβολίων πνευμονιοκόκκου
Σήμα κινδύνου από τους Ελευθεροεπαγγελματίες Παιδιάτρους για την κρίσιμη έλλειψη εμβολίων πνευμονιοκόκκου