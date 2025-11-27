2025-11-27 13:35:35

Οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι εισέρχονται σε έναν ψηφιακό μετασχηματισμό καθώς το GSM-R καταργείται σταδιακά. Τα συστήματα FRMCS, 5G και τεχνητής νοημοσύνης υπόσχονται μεγαλύτερη χωρητικότητα, πιο έξυπνη διαχείριση της κυκλοφορίας και προγνωστική συντήρηση, ενώ η κυβερνοασφάλεια καθίσταται κρίσιμη προτεραιότητα για τα σύγχρονα σιδηροδρομικά δίκτυα.globalrailwayreview.comΟι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι

