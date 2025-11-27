Οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι προετοιμάζονται για αποφασιστική αλλαγή καθώς εντείνονται οι πιέσεις στον τομέα της διαχείρισης των σιδηροδρομικών μεταφορών και της κυβερνοασφάλειας
2025-11-27 13:35:35
Οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι εισέρχονται σε έναν ψηφιακό μετασχηματισμό καθώς το GSM-R καταργείται σταδιακά. Τα συστήματα FRMCS, 5G και τεχνητής νοημοσύνης υπόσχονται μεγαλύτερη χωρητικότητα, πιο έξυπνη διαχείριση της κυκλοφορίας και προγνωστική συντήρηση, ενώ η κυβερνοασφάλεια καθίσταται κρίσιμη προτεραιότητα για τα σύγχρονα σιδηροδρομικά δίκτυα.globalrailwayreview.comΟι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΠέμπτη, 27/11/2025: Εργασίες ημέρας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ