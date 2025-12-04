Η UNIFE καλεί τους Υπουργούς Μεταφορών να διαφυλάξουν τις κρίσιμες σιδηροδρομικές υποδομές της Ευρώπης
2025-12-04 09:48:05
Σήμερα, 4 Δεκεμβρίου, οι Υπουργοί Μεταφορών της ΕΕ συναντώνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξής τους, υπό την ηγεσία του Αυστριακού Υπουργού Καινοτομίας, Κινητικότητας και Υποδομών Peter Hanke, να αφορούν τις δίκαιες και ανθεκτικές συνθήκες για τον ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό τομέα.Οι υπουργοί έχουν την ευκαιρία να διασφαλίσουν ότι ο αθέμιτος ξένος sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ