2025-12-04 09:48:05

Σήμερα, 4 Δεκεμβρίου, οι Υπουργοί Μεταφορών της ΕΕ συναντώνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξής τους, υπό την ηγεσία του Αυστριακού Υπουργού Καινοτομίας, Κινητικότητας και Υποδομών Peter Hanke, να αφορούν τις δίκαιες και ανθεκτικές συνθήκες για τον ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό τομέα.Οι υπουργοί έχουν την ευκαιρία να διασφαλίσουν ότι ο αθέμιτος ξένος sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ