Άγνωστο εάν από 1ης Ιουλίου θα συνεχίσουν να διατίθενται μόνο από το κανάλι του φαρμακείου.Από τον Χαράλαμπο ΠετρόχειλοΚι από άλλα κανάλια εκτός των φαρμακείων θα δίνονται τους επόμενους μήνες τα self tests σύμφωνα με ανάρτηση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Άκη Σκέρτσου στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook.Η ανάρτηση αυτή του κ. Σκέρτσου ήρθε σε συνέχεια των δηλώσεων του κ. Θανάση Παπαθανάση, μέλους του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου σε πρωινή εκπομπή του OPEN για την απόφαση του ΠΦΣ τα φαρμακεία να διαθέσουν τα τελευταία δωρεάν self test μέχρι τις 19 Ιουνίου – για την κάλυψη των μαθητών που θα δίνουν πανελλαδικές- μία απόφαση που, όπως είπε «είναι εις γνώση της πολιτείας» .Το «ζουμί» της βρίσκεται στην παράγραφο που λέει ότι ««η πολιτική της δωρεάν διάθεσης self test θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες του καλοκαιριού σε ομάδες δικαιούχων και από κανάλια διανομής που θα εξειδικευτούν τις αμέσως επόμενες ημέρες», ανοίγοντας προφανώς το δρόμο για τη διάθεσή τους εκτός φαρμακείου.Αξίζει εδώ να υπενθυμίσουμε ότι όπως έχει αναφέρει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Απόστολος Βαλτάς, στο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ υπουργείου Υγείας και φαρμακοποιών, βασικός όρος ήταν η διάθεση των self tests να γίνεται αποκλειστικά από τα φαρμακεία.Τίθεται λοιπόν το θέμα για το εάν τα φαρμακεία θα συνεχίσουν να διαθέτουν δωρεάν τα self tests, εφόσον ανοίγει πλέον ο δρόμος διάθεσής τους εκτός φαρμακείων.Σε μία δύσκολη συγκυρία στην οποία βρίσκεται η διοίκηση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου η οποία μπαίνοντας στις διαπραγματεύσεις με το Υπουργείο Υγείας για τα σημαντικά θεσμικά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο έχει να αντιμετωπίσει τη δυσαρέσκεια που προκαλεί η κούραση των φαρμακοποιών από την πολύμηνη στήριξη που παρέχουν μέσα από τα φαρμακεία όλης της χώρας αλλά και τα παιχνίδια συμφερόντων που παίζονται σε μία λογική εκμετάλλευσης του όλου κλίματος, έχει ενδιαφέρον να δει κανείς πως θα χειριστεί το θέμα.Ακόμη και στο θέμα της δωρεάν διάθεσης των self tests κι ενώ ήδη ισχύει αυτό που λέει ο λαός «φάγαμε το γάιδαρο κι έμεινε η ουρά» παίζεται ένα παιχνίδι εντυπώσεων μέσα από δηλώσεις στα ΜΜΕ που δημιουργούν φόβο στους πολίτες ότι θα μείνουν ακάλυπτοι κάτι που στην ουσία δημιουργεί μία εικόνα άδικη για τους φαρμακοποιούς που όλο αυτό το διάστημα έδωσαν και την ψυχή τους για να βοηθήσουν στην επιτυχία του όλου εγχειρήματος επαναφοράς της χώρας σε μία κανονικότητα.Σε μία στιγμή που είναι δεδομένο ότι η αγορά χωρίς τη βοήθεια των φαρμακοποιών –με το κλείσιμο των ραντεβού για τους εμβολιασμούς και τη δωρεάν διάθεση των self tests θα βρισκόταν ακόμη πιο πίσω στο άνοιγμά της ενόψει μάλιστα της κρίσιμης για την πορεία της οικονομίας τουριστικής περιόδου, η διοίκηση του κλάδου-που όπως προαναφέρθηκε, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση-αποδυναμώνεται εμφανιζόμενη να μην εκπροσωπεί όπως θα έπρεπε τα συμφέροντα των φαρμακοποιών, έχει πολύ ενδιαφέρον το πως θα αντιδράσει.Το DailyPharmaNews αμέσως μετά την ανάρτηση του κ. Σκέρτσου επικοινώνησε με τον κ. Βαλτά ζητώντας του μία πρώτη αντίδραση. «Δεν αποφασίζω εγώ, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Το θέμα που πρέπει να εξεταστεί είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης και το τι ακριβώς θέλει. Εμείς στηρίξαμε μέχρι τέλους τη συμφωνία με την κυβέρνηση, αφού δώσαμε self tests στους δύο αυτούς μήνες και επιπλέον δώσαμε ακόμη δέκα μέρες για να καλύψουμε τις ανάγκες των μαθητών των Δημοτικών και του Λυκείου και επιπλέον των δικαιούχων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα πέρα από την ημερομηνία που προβλεπόταν από τη συμφωνία ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες μέχρι την ημερομηνία που με νόμο λήγει αυτό το εγχείρημα, στις 30 Ιουνίου».«Στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως είπε ο κ. Βαλτάς, «έχει πολύ μεγάλη σημασία να συζητηθεί το κατά πόσο η κυβέρνηση ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις της βάσει της συμφωνίας που είχαμε κάνει».Ολόκληρη η ανάρτησή του κ. Σκέρτσου για τα το θέμα των self tests:Η πολιτική δωρεάν διανομής self test στον πληθυσμό μέσω των φαρμακείων ολοκληρώνεται για τον μήνα Ιούνιο έως 19/6, με τη διάθεση 3 τεστ στις ομάδες δικαιούχων (όπως αυτές ορίζονται από τα αρμόδια υπουργεία Εργασίας, Εσωτερικών και Παιδείας) κατα τη διάρκεια αυτής και της επόμενης εβδομάδας.Συγκεκριμένα, την τρέχουσα εβδομάδα μπορούν να λαμβάνουν από 3 τεστ όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα καθώς και όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι. Η πολιτική της δωρεάν διάθεσης self test θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες του καλοκαιριού σε ομάδες δικαιούχων και από κανάλια διανομής που θα εξειδικευτούν τις αμέσως επόμενες ημέρες.Σημειώνεται ότι από τις 12/4 που τέθηκε σε εφαρμογή αυτή η πολιτική δημόσιας υγείας έχει καταγραφεί, με την ταυτόχρονη συνδρομή του εμβολιασμού και της στοχευμένης δειγματοληψίας του ΕΟΔΥ, η ακόλουθη πτώση στους εξής δείκτες:-73% κρούσματα COVID-65% νοσηλευόμενοι λόγω COVID-0,73 λόγος εισαγωγών προς εξιτήρια στα νοσοκομεία για ασθενείς COVID-53% μείωση δείκτη θετικότητας