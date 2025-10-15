Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ξεκίνησαν από τις 13 Οκτωβρίου 2025 οι εγγραφές για την δωρεάν εκπαίδευση στα πιστοποιημένα σεμινάρια του Health Hub (δείτε την σχετική ενημέρωση του Π.ΦΣ. εδώ).

➢ Παρακολουθείστε το σχετικό ενημερωτικό video για τα δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα του Health Hub εδώ.

➢ Όσοι φαρμακοποιοί επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα εξ αποστάσεως διαδικτυακά σεμινάρια μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη φόρμα αίτησης εδώ.

Με την συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων και την επιτυχή υποβολή, οι ενδιαφερόμενοι φαρμακοποιοί λαμβάνουν αυτοματοποιημένο μήνυμα για την ολοκλήρωση της υποβολής στο email που έχουν δηλώσει κατά την αίτηση. Η αίτηση αποθηκεύεται αυτόματα στη βάση δεδομένων του Health Hub και δεν απαιτείται καμία άλλη ενέργεια εκ μέρους των φαρμακοποιών. Σχετική επικοινωνία πραγματοποιείται σε δεύτερο χρόνο από τους αρμόδιους του Health Hub.

Υπενθυμίζεται ότι στα σεμινάρια μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον μόνο φαρμακοποιοί – μέλη των τοπικών Φαρμακευτικών Συλλόγων. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης απαιτείται η αναγραφή του αριθμού Mητρώου που έχει ο κάθε φαρμακοποιός στον τοπικό Φαρμακευτικό Σύλλογο που ανήκει.

➢ Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα εν λόγω σεμινάρια και την εγγραφή σε αυτά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο email [email protected].

➢ Ακολουθεί το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τίτλος

Α

Σύγχρονες Πρακτικές Φαρμακευτικής Φροντίδας σε Χρόνια Νοσήματα



– Πρόληψη ανεπιθύμητων ενεργειών (I)

1

Παθήσεις αναπνευστικού συστήματος

2

Παθήσεις κεντρικού νευρικού συστήματος

3

Παθήσεις καρδιαγγειακού συστήματος

4

Σακχαρώδης διαβήτης - Μεταβολικό σύνδρομο - Παχυσαρκία

Β

Σύγχρονες Πρακτικές Φαρμακευτικής Φροντίδας σε Χρόνια Νοσήματα



– Πρόληψη ανεπιθύμητων ενεργειών (II)

1

Έκζεμα: Δερματίτιδες, Ψωρίαση, Αυτοάνοσα νοσήματα δέρματος

2

Αντιηλιακά – Καρκίνος δέρματος

3

Γενόσημα φάρμακα και εναλλαγή φαρμακευτικών προϊόντων σε ασθενείς

4

Φαρμακευτική φροντίδα για ειδικές ομάδες ασθενών όπως παιδιά,



ηλικιωμένοι, κύηση, αθλητές

5

Εγκαυματίες - Βαρέως πάσχοντες ασθενείς - Ηλικιωμένοι ασθενείς

Γ

Σύγχρονες πρακτικές φαρμακευτικής φροντίδας: συνταγογράφηση,



επικοινωνία, πρόληψη λαθών και διαχείριση θεραπευτικών προκλήσεων

1

Παρακολούθηση ορθής συνταγογράφησης και εκτίμηση ιατρικών λαθών ειδικά,



ορθή συνταγογράφηση φαρμακευτικών μορφοποιήσεων



σε γαληνικά σκευάσματα. Complex Compounding

2

Ο ρόλος του φαρμακοποιού και η στρατηγική για την βελτίωση της



συμμόρφωσης στις θεραπείες

3

Δεξιότητες επικοινωνίας με ασθενείς και άλλους



επαγγελματίες υγείας, γιατρούς, νοσηλευτές,



νοσηλευτικά ιδρύματα

4

Τεχνολογία Εμβολίων. Το παράδειγμα των εμβολίων



εναντίον του ιού της γρίπης.

5

Διαχείριση δύσκολων καταστάσεων στο φαρμακείο όπως



μη συμμόρφωση στην θεραπεία, ερωτήσεις ασθενών



για ανεπιθύμητες ενέργειες

6

Εκτίμηση των θεραπευτικών αναγκών των ασθενών

Δ

Κανονιστικό Πλαίσιο, Πρακτικές και Πρώτες βοήθειες στο Φαρμακείο

1

Ρυθμιστικές αρχές (EMA, FDA , ΕΟΦ) νομοθεσία και ρυθμίσεις



σχετικά με την υγεία και τα φάρμακα.

2

Προστασία προσωπικών δεδομένων των ασθενών (GDPR).



Φαρμακοεπαγρύπνηση Βιοομοειδή και Νανοομοειδή

3

Ενεσοθεραπεία

4

Βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών στο χώρο του φαρμακείου

Ε

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Φαρμακείου: AI,



Βιοηθική και Εξατομικευμένες Υπηρεσίες

1

Δοκιμασίες ταχέως ελέγχου (Point of care testing) και ψηφιακές εξελίξεις

2

Αρχές βιοηθικής και η εφαρμογή τους στο φαρμακείο

3

Παροχή, εκ μέρους των φαρμακείων, προσωποποιημένης



υπηρεσίας και προσωποποιημένων συστάσεων στους πολίτες

ΣΤ

Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολύπλοκα Συστήματα στη



Νέα Εποχή της Φαρμακευτικής

1

H τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλειοθήκη για το φαρμακείο



- Οδηγίες από την Διεθνή Φαρμακευτική Ομοσπονδία (FIP)

2

Εισαγωγή στην Θεωρία του Χάους με εφαρμογή σε φαρμακευτικά συστήματα.

3

Εισαγωγή στα Νευρωνικά δίκτυα και τα κρίσιμα φαινόμενα



με εφαρμογή στη Φαρμακευτική

4

Βασικές αρχές των πολύπλοκων δικτύων με εφαρμογή στην Φαρμακευτική

