Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα πρέπει αύριο, Πέμπτη 10/06/2021, να κάνουν το πρώτο self test, καθώς τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου, ξεκινούν οι Πανελλήνιες 2021 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και την Τρίτη, 15 Ιουνίου, των Επαγγελματικών Λυκείων.Οι υποψήφιοι, καθώς και τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που συμμετέχουν στη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα έχοντας μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ (self-test, PCR ή rapid test).Το πρώτο test για τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων θα γίνει την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 με δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, από την Πέμπτη 10 έως και την Κυριακή 13 Ιουνίου.Το δεύτερο self test για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων θα γίνει την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 με δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, από την Παρασκευή 18 έως τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021.Για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων το δεύτερο test θα γίνει το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 με δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, από το Σάββατο 19 έως την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021.Τι γίνεται σε περίπτωση που το τεστ βγει θετικόΣτην περίπτωση αυτή, το άτομο θα πρέπει να κάνει και εργαστηριακό τεστ εντός 3 ημερών (μέχρι την Κυριακή 13/06 όσον αφορά το πρώτο τεστ και μέχρι τη Δευτέρα 21/06 για το δεύτερο). Αν το αποτέλεσμα είναι ξανά θετικό, τότε ο υποψήφιος θα μπει σε καραντίνα και θα εξεταστεί τον Σεπτέμβριο.Από την άλλη, αν το παραπάνω σενάριο ισχύσει κατά τη διεξαγωγή του δεύτερου self test και ο μαθητής έχει ήδη διαγωνιστεί σε εξεταστικό κέντρο, τότε οι υπόλοιποι υποψήφιοι δεν επηρεάζονται, θα συνεχίσουν δηλαδή κανονικά τις εξετάσεις τους.Σε περίπτωση που το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, ο υποψήφιος λαμβάνει σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και προσέρχεται στο εξεταστικό κέντρο.Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που κάποιο άτομο που μένει στο ίδιο σπίτι με τον υποψήφιο βρεθεί θετικό στον κορονοϊό, ο υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει στις εξετάσεις με την επίδειξη αρνητικού εργαστηριακού αποτελέσματος (PCR ή rapid-test).Πού δηλώνονται τα αποτελέσματα των self testΤόσο υποψήφιοι όσο εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, δηλώνουν το αποτέλεσμά τους στο self-testing.gov.gr, ενώ υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους το ηλεκτρονικό αποδεικτικό ή τη χειρόγραφη βεβαίωση, κατά την προσέλευσή τους στο εξεταστικό κέντρο κάθε ημέρα εξετάσεων.Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος ξανά μέσω της ίδιας πλατφόρμας (self-testing.gov.gr) για τη διενέργεια δωρεάν rapid-test σε δημόσια δομή.