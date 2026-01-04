2026-01-04 10:39:14
Φωτογραφία για «Sing for Greece» | Εθνικός Τελικός Eurovision 2026: Σήμερα αποκαλύπτονται οι 28 υποψήφιοι



 Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision πλησιάζει και η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά επίσημα στην ΕΡΤ!

Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, η ΕΡΤ1 μάς προσκαλεί σε μια λαμπερή, τρίωρη βραδιά με την εκπομπή «Sing for Greece» | Εθνικός Τελικός Eurovision 2026 | Οι Φιναλίστ, όπου αποκαλύπτονται οι 28 υποψήφιοι που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη.

Από τις 19:00 έως τις 22:00, η Μπέτυ Μαγγίρα, μαζί με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, μας συστήνουν τους καλλιτέχνες και τις ιστορίες πίσω από τις συμμετοχές, σε μια εκπομπή γεμάτη μουσική, συνεντεύξεις, backstage στιγμές και πολλές εκπλήξεις.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να πάρει και μια πρώτη γεύση από τα τραγούδια που θα ακουστούν στον Εθνικό Τελικό του Φεβρουαρίου.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η εμφάνιση-έκπληξη της Klavdia, η οποία επιστρέφει στη σκηνή της Eurovision σε έναν ιδιαίτερο ρόλο, δίνοντας τον δικό της παλμό και… γούρι στους φετινούς διαγωνιζόμενους, καθώς στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα πραγματοποιηθεί ζωντανά η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των 28 συμμετοχών στους δύο ημιτελικούς του Εθνικού Τελικού, που θα διεξαχθεί τον Φεβρουάριο.

Μια στιγμή-κλειδί που σηματοδοτεί και επίσημα την έναρξη της τελικής ευθείας προς τη Eurovision 2026, με την Klavdia να φέρνει την καλύτερη τύχη σε όλους τους διαγωνιζόμενους.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Η μεγάλη χίμαιρα»: Η τηλεοπτική πρεμιέρα κάνει σήμερα στις 22:00
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Η μεγάλη χίμαιρα»: Η τηλεοπτική πρεμιέρα κάνει σήμερα στις 22:00
Ζω Καλά: Τα κιλά μετά τα Χριστούγεννα...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ζω Καλά: Τα κιλά μετά τα Χριστούγεννα...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τρένο αντί αεροπλάνου: Οι συνδέσεις του 2026 αλλάζουν τις μετακινήσεις στην Ευρώπη
Τρένο αντί αεροπλάνου: Οι συνδέσεις του 2026 αλλάζουν τις μετακινήσεις στην Ευρώπη
Σε φωτογραφίες: Το πρώτο εμπορικό τρένο Κίνας-Ευρώπης ξεκινά από τη νοτιοδυτική Κίνα το 2026
Σε φωτογραφίες: Το πρώτο εμπορικό τρένο Κίνας-Ευρώπης ξεκινά από τη νοτιοδυτική Κίνα το 2026
Αποκαλύψεις: Με πρωτιά και σταθερό αποτύπωμα στην ενημέρωση, έκλεισε το Α’ μισό της σεζόν 2025 -2026
Αποκαλύψεις: Με πρωτιά και σταθερό αποτύπωμα στην ενημέρωση, έκλεισε το Α’ μισό της σεζόν 2025 -2026
Θερμή υποδοχή για το special, πεντάωρο επεισόδιο του «The Voice of Greece»
Θερμή υποδοχή για το special, πεντάωρο επεισόδιο του «The Voice of Greece»
Οριστικό! Το Beyfortus από 1/1/2026 στα «Εμβόλια ΕΠΕ» (σήμανση 2)
Οριστικό! Το Beyfortus από 1/1/2026 στα «Εμβόλια ΕΠΕ» (σήμανση 2)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ο «Καποδίστριας» περνά από τον κινηματογράφο στην τηλεόραση – Σε ποιο κανάλι θα προβληθείς
Ο «Καποδίστριας» περνά από τον κινηματογράφο στην τηλεόραση – Σε ποιο κανάλι θα προβληθείς
Ιστορική κοινή εκδήλωση κοπή πίτας από δύο σωματεία συνταξιούχων σιδηροδρομικών στη Θεσσαλονίκη.
Ιστορική κοινή εκδήλωση κοπή πίτας από δύο σωματεία συνταξιούχων σιδηροδρομικών στη Θεσσαλονίκη.
Fωτογραφίες από το μετρό του Λονδίνου δείχνουν πάρτι για να γιορτάσουν την χθεσινή νύχτα που επιτράπηκε το αλκοόλ στο μετρό
Fωτογραφίες από το μετρό του Λονδίνου δείχνουν πάρτι για να γιορτάσουν την χθεσινή νύχτα που επιτράπηκε το αλκοόλ στο μετρό
Τρένο αντί αεροπλάνου: Οι συνδέσεις του 2026 αλλάζουν τις μετακινήσεις στην Ευρώπη
Τρένο αντί αεροπλάνου: Οι συνδέσεις του 2026 αλλάζουν τις μετακινήσεις στην Ευρώπη
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΩΣΤΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΘΟΣ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΩΣΤΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΘΟΣ