themaygeias

Από τις 19 Ιουνίου θα σταματήσει η δωρεάν διάθεση των self tests από τα φαρμακεία, με την κυβέρνηση να εκπονεί σχέδιο για το τι μέλλει γενέσθαι στο θέμα αυτό.Η κυβέρνηση εξετάζει ήδη «άλλα κανάλια» δωρεάν διάθεσης, όπως ανακοίνωσε ο Άκης Σκέρτσος με ανάρτησή του στο Facebook χθες Τρίτη 8/6.Self tests: Περιορίζονται οι κατηγορίες των εργαζομένων που τα δικαιούνται δωρεάνΣε αυτό το πλαίσιο, από τις αρχές Ιουλίου, οι κατηγορίες των εργαζόμενων που θα δικαιούνται δωρεάν αυτοδιαγνωστικά πρόκειται να περιοριστούν κατά πολύ. Σύμφωνα με το OPEN, δικαιούχοι θα είναι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας, τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Αστυνομία και την Πυροσβεστική δηλαδή. Παράλληλα από τον επόμενο μήνα, τα self tests θα διατίθενται πέρα από τα φαρμακεία και στα σούπερ μάρκετ.Η προαναγγελία ΣκέρτσουΤην ολοκλήρωση της δωρεάν διανομής των self tests μέσω των φαρμακείων είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, αρμόδιος για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου, Άκης Σκέρτσος. Ο ίδιος επεσήμανε πως η δωρεάν διάθεση των αυτοδιαγνωστικών τεστ θα συνεχιστεί από άλλα κανάλια διανομής, που θα εξειδικευτούν τις επόμενες ημέρες. Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στο Facebook, ο κ. Σκέρτσος, υπογράμμισε τα εξής:«Η πολιτική δωρεάν διανομής self test στον πληθυσμό μέσω των φαρμακείων ολοκληρώνεται για τον μήνα Ιούνιο έως 19/6, με τη διάθεση 3 τεστ στις ομάδες δικαιούχων (όπως αυτές ορίζονται από τα αρμόδια υπουργεία Εργασίας, Εσωτερικών και Παιδείας) κατά τη διάρκεια αυτής και της επόμενης εβδομάδας.Συγκεκριμένα, την τρέχουσα εβδομάδα μπορούν να λαμβάνουν από 3 τεστ όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα καθώς και όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι. Την επόμενη εβδομάδα μπορούν να λαμβάνουν από 3 τεστ όλοι οι μαθητές, εκπαιδευτικοί και διοικητικό προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και όλοι οι πολίτες 18-30 ετών.Η πολιτική της δωρεάν διάθεσης self test θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες του καλοκαιριού σε ομάδες δικαιούχων και από κανάλια διανομής που θα εξειδικευτούν τις αμέσως επόμενες ημέρες.Σημειώνεται ότι από τις 12/4 που τέθηκε σε εφαρμογή αυτή η πολιτική δημόσιας υγείας έχει καταγραφεί, με την ταυτόχρονη συνδρομή του εμβολιασμού και της στοχευμένης δειγματοληψίας του ΕΟΔΥ, η ακόλουθη πτώση στους εξής δείκτες:-73% κρούσματα COVID-65% νοσηλευόμενοι λόγω COVID-0,73 λόγος εισαγωγών προς εξιτήρια στα νοσοκομεία για ασθενείς COVID-53% μείωση δείκτη θετικότητας»