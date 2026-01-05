2026-01-05 16:06:17
Φωτογραφία για Ένα από τα αγαπημένα μου ζεστά ροφήματα για προστασία από τις λοιμώξεις τις κρύες μέρες του χειμώνα!
Το ρόφημά μου αυτό, με την προσθήκη του λεμονιού και του μελιού είναι ιδανικό ρόφημα για τις κρύες μέρες του χειμώνα και είναι αναπόσπαστο μέρος της χειμερινής μας “ρουτίνας”

Το καθιερώνω στην εβδομαδιαία διατροφή μας τις περιόδους λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος ως συμπληρωματικό ελιξίριο για ανακούφιση από το βήχα και για να βελτιώσω τη συνολική υγεία των πνευμόνων μας.

-. φυσικά μπαχαρικά όπως η κανέλα,

το τζίντζερ,

το γαρύφαλλο,

το λεμόνι και το μέλι χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες για την καταπολέμηση αναπνευστικών προβλημάτων και την ενίσχυση της ανοσίας συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/ena-apo-ta-agapimena-moy-zesta-rofimata-gia-prostasia-apo-tis-loimoxeis-tis-kryes-meres-toy-cheimona/
Η Κίνα σχεδιάζει επέκταση των σιδηροδρομικών γραμμών υψηλής ταχύτητας κατά 19% έως το 2030, εν μέσω παγκόσμιας κυριαρχίας στον τομέα.
Το χιόνι παραλύει την εναέρια, σιδηροδρομική και οδική κυκλοφορία στην Ολλανδία
Symmetry Magazine: Η 12 μέρες της Φυσικής των Χριστουγέννων
Η Κατερίνα Γκαγκάκη μιλά για την απώλεια, την αντοχή και 690 μέρες χωρίς βουλιμικό επεισόδιο
Το OPEN ενισχύει το πρόγραμμά του με ενοικιαζόμενες σειρές του MEGA – Ποτε κάνει πρεμιέρα το «Αν Υπήρχες Θα Σε Χώριζα»; - Ποιες μέρες θα παίζει;
Πράσα, σπανάκι και αυγά- ένα από τα αγαπημένα μας φαγητά!
Προστασία Εμβολίων και QR Κουπονιών: Οδηγίες για Ασφαλή Αποθήκευση στο Φαρμακείο
ΠΦΣ: Πληρωμή 95% Νοεμβρίου
Φαίη Σκορδά για Γιώργο Παπαδάκη: Είναι από τα πρόσωπα που δεν πιστεύεις ότι έχει συμβεί...
Μαρία Αναστασοπούλου: «Χθες, στις 18:30 ήταν το τέλος του Καλημέρα Ελλάδα»
Συγκλονισμένος ο Ανδρέας Μικρούτσικος για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη: «Είναι αδόκητος για μένα αυτός ο θάνατος»
Στρατής Λιαρέλλης για Γιώργο Παπαδάκη: Ο Γιώργος ήταν ένας αυθεντικός άνθρωπος
