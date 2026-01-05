2026-01-05 16:06:17

Το ρόφημά μου αυτό, με την προσθήκη του λεμονιού και του μελιού είναι ιδανικό ρόφημα για τις κρύες μέρες του χειμώνα και είναι αναπόσπαστο μέρος της χειμερινής μας “ρουτίνας”



Το καθιερώνω στην εβδομαδιαία διατροφή μας τις περιόδους λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος ως συμπληρωματικό ελιξίριο για ανακούφιση από το βήχα και για να βελτιώσω τη συνολική υγεία των πνευμόνων μας.



-. φυσικά μπαχαρικά όπως η κανέλα,



το τζίντζερ,



το γαρύφαλλο,



το λεμόνι και το μέλι χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες για την καταπολέμηση αναπνευστικών προβλημάτων και την ενίσχυση της ανοσίας συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/ena-apo-ta-agapimena-moy-zesta-rofimata-gia-prostasia-apo-tis-loimoxeis-tis-kryes-meres-toy-cheimona/

