Πρόσκληση στις νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό να ενταχθούν στον 4ο κύκλο του Προγράμματος Επιτάχυνσης του CapsuleT, που υλοποιεί το ΞΕΕ, απευθύνει ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Αλέξανδρος Βασιλικός, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. «Η μετάβαση στον έξυπνο πράσινο τουρισμό δεν είναι μια αφηρημένη ιδέα για το μέλλον. Είναι πράξεις τού σήμερα που διαμορφώνουν μεθοδικά, στοχευμένα και αποτελεσματικά το βιώσιμο αύριο. Στο ΞΕΕ διαγνωσαμε έγκαιρα, μελετήσαμε γρήγορα, αποφασίσαμε σωστά και είδαμε μακριά. Επενδύσαμε στη δράση του επιταχυντή Capsule T για να φέρουμε κοντά τους Έλληνες ξενοδόχους και τη start up κοινότητα και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει απόλυτα στη φάση που βρισκόμαστε σήμερα, με σαφείς και δεσμευτικες προτεραιότητες για την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία. Διευρύνουμε διαρκώς το οικοσύστημα καινοτομίας στον τουρισμό, δημιουργώντας υψηλή προστιθέμενη αξία για τον κλάδο και τη χώρα», αναφέρει ο κ. Βασιλικός. Μάλιστα υπογραμμίζει ότι στον επόμενο κύκλο επιτάχυνσης, ιδιαίτερη έμφαση θα δωθεί σε startups που δραστηριοποιούνται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονόμηση φυσικών πόρων, foodwaste και Sustainability.Σημειώνεται πως η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει έως τις 25 Ιουνίου 2021. Δυναμικές startups ομάδες που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και παρέχουν τεχνολογικές λύσεις με εφαρμογή στον τουρισμό, καθώς επίσης και startups των οποίων οι υπηρεσίες προωθούν τους βασικούς πυλώνες ανάκαμψης του παγκόσμιου τουρισμού - όπως οι τελευταίοι έχουν αναγνωριστεί από το Ξ.Ε.Ε. μέσω ευρύτερων δράσεών του - καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους εντός του προαναφερθέντος διαστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές πληροφορίες για τα κριτήρια αξιολόγησης και τους όρους συμμετοχής στο πεντάμηνο πρόγραμμα. Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και η ομάδα του CapsuleT, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, στηρίζουν ενεργά την ελληνική startup σκηνή του τουρισμού μέσα από επιμέρους δράσεις και συμβουλευτική καθοδήγηση από αξιόλογα μέλη της τουριστικής αγοράς, ξενοδόχους καθώς και ηγετικούς στρατηγικούς συνεργάτες της πρωτοβουλίας. Aπό τον Σεπτέμβριο του 2019 έχουν πραγματοποιηθεί από τον CapsuleT συνολικά 3 κύκλοι Επιτάχυνσης, 290+ ώρες εκπαίδευσης, 45 ώρες καθοδήγησης από τις επιτροπές του επιταχυντή και πάνω από 300 ώρες εξειδικευμένης καθοδήγησης από μέντορες/εκπροσώπους ηγετικών εταιρειών του τουριστικού τομέα.Είναι χαρακτηριστικό πως μέχρι σήμερα 36 startup εταιρείες με 81 ιδρυτικά μέλη έχουν λάβει μέσω του CapsuleT την πολύτιμη στήριξη που χρειάζονταν για να αναπτύξουν περαιτέρω το προϊόν/υπηρεσία τους. Ενδεικτικά, αξίζει να αναφέρουμε πως οι παραπάνω εταιρείες προχώρησαν σε συνολικά 18 pivots - χάρη στην καθοδήγηση από μέντορες του προγράμματος - 157 πιλοτικά προγράμματα με συνεργαζόμενους τουριστικούς ομίλους/εταιρείες, ενώ πρόσθεσαν στις επιχειρηματικές «αποσκευές» τους πάνω από 520 νέους πελάτες και 210 νέες συνεργασίες, καλωσορίζοντας παράλληλα 40 νέους συμβούλους στο board τους. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Greece on Friday gave an update to its Covid-19 risk-assessment map following the drop in the viral load in a number of the country’s regional units.

Speaking during a Covid-19 media briefing, Greek Civil Protection Deputy Minister Nikos Hardalias informed that the level of risk for 24 regional units has changed with 16 moving from “orange” (level 3) to “yellow” (level 2) status and 8 moving from “yellow” (level 2) to “green” (level 1 – the best level on the map).

More specifically, the following regional units are now “yellow” on the map: northern sector of Athens, Viotia, Thessaloniki, Ioannina, Grevena, Achaia, Rethymno, Evia, Etoloakarnania, Tinos, Lesvos, Kilkis, Heraklion, Syros, Andros and Kalymnos.

The areas on the map that have gone to “green” status are: the regional units of Preveza, Samos, Lefkada, Kefalonia, Evritania, Thassos, Lemnos and Milos.

Commenting on the viral load showing signs of decrease or stability in areas, Hardalias said that “it is not over” although it is encouraging.

