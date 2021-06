themaygeias

Σημαντικές αλλαγές στα self test για εργαζόμενους έρχονται από σήμερα Δευτέρα, καθώς πλέον δε θα είναι όλοι υποχρεωμένοι να κάνουν.Πλέον, όσοι έχουν κάνει το εμβόλιο - και τις δύο δόσεις - θα μπορούν να προσέρχονται στην εργασία τους με το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Παράλληλα, από το τέλος αυτού του μήνα σταματά η δωρεάν διανομή self test.Από Δευτέρα 28 Ιουνίου ισχύει η εξαίρεση των πλήρως εμβολιασμένων εργαζομένων από την υποχρέωση διενέργειας self test σε χώρους εργασίας και των αθλουμένων σε γυμναστήρια, 15 ημέρες μετά από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού (και της δεύτερης δόσης εφόσον πρόκειται για εμβόλιο δύο δόσεων). Θα επιδεικνύουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού.Αναφορικά με αιτήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών τα μέλη της Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση εισηγήθηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα:Οι εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι, υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου (Β κατηγορία), δύνανται να επανέλθουν στην εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία.Οι εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι, υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου (Α κατηγορία) δύναται επίσης να επανέλθουν στην εργασίας τους με αυτοπρόσωπη παρουσία, αλλά σε θέσεις που δεν έχουν επαφή με κοινό.Ειδικά για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό θα κρίνεται από την Διοίκηση κάθε υγειονομικού σχηματισμού η αξιοποίησή τους στις κατάλληλες θέσεις αναλόγως της κατηγορίας κινδύνου που ανήκουν.Επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος εξυπηρέτησης του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες. Η εξυπηρέτηση του κοινού να γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, τηρουμένων πάντα των μέτρων προστασίας και των κανόνων που ισχύουν για το λιανεμπόριο (1 άτομο ανά 16 τ.μ.), για τον αριθμό των εξυπηρετούμενων πολιτών και την υποχρεωτική χρήση μάσκας ακόμα και σε εξωτερικό χώρο εφόσον παρατηρούνται ουρές.Τι αλλάζει από σήμεραΆρση του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας τη νύχτα.Επίσης, αλλάζει και το πρωτόκολλο στην εστίαση με αύξηση του ανώτατου ορίου παρουσίας μέχρι δέκα (10) άτομα ανά τραπέζι, από έξι (6) άτομα.Σχετικά με τη λειτουργία των εξωτερικών χώρων δεξιώσεων, το ανώτατο όριο ατόμων είναι 300 άτομα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί και με τα υφιστάμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.Σχετικά με τη λειτουργία των οργανωμένων παραλιών/ πλαζ ορίζεται μέγιστος αριθμός εκατόν είκοσι (120) ατόμων ανά 1.000τ.μ. επιφανείας παραλίας με ελεγχόμενη είσοδο.Τι ισχύει για όσους έχουν υποχρέωση να κάνουν self testΔήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19Εάν είστε εκπαιδευτικός (δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου), ανήκετε σε ΑΕΙ, ή ανήκετε σε κάποια άλλη κατηγορία ατόμων που πρέπει να προσκομίσουν δήλωση αποτελέσματος για την πρόσβαση σε σχολική μονάδα ή εκπαιδευτικό ίδρυμα, ή αν δεν ανήκετε σε κάποια από τις άλλες κατηγορίες, μπορείτε εδώ να δηλώσετε θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα self-test και να εκδώσετε τη δήλωση αποτελέσματος:Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19» εδώΔήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19 [PDF]Δήλωση αποτελέσματος self-test για δημόσιους υπαλλήλουςΕάν είστε εργαζόμενος του δημοσίου τομέα και εργάζεστε με φυσική παρουσία, μπορείτε εδώ να δηλώσετε θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα self-test και να εκδώσετε τη δήλωση αποτελέσματος.Δήλωση αποτελέσματος self-test για εργαζομένους δημοσίου τομέαΔήλωση αποτελέσματος self-test για εργαζομένουςΕάν είστε εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα ιδίως σε κλάδο λιανεμπορίου, τουρισμού, μεταποίησης, επισιτισμού, ή των μεταφορών μπορείτε εδώ να δηλώσετε θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα self-test και να εκδώσετε τη δήλωση αποτελέσματος:Δήλωση αποτελέσματος self-test για εργαζομένουςΤι ισχύει για τη μάσκαΙσχύει η διατήρηση της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε εσωτερικούς χώρους χωρίς εξαιρέσεις.Ισχύει η διατήρηση της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε εξωτερικούς χώρους, με μόνη εξαίρεση εξωτερικούς χώρους όπου δεν παρατηρείται συγχρωτισμός /συνωστισμός.