Το Hubble εντόπισε μυστηριώδες γαλαξιακό φαινόμενο

Η NASA προσπαθεί να βρει λύση σε ένα δύσκολο τεχνικό πρόβλημα που έχει θέσει τα τελευταία 24ωρα εκτός λειτουργίας το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble. Όμως λίγο πριν προκληθεί η ζημιά ο πατριάρχης των διαστημικών τηλεσκοπίων προσέθεσε στην μακριά λίστα των ανακαλύψεων του άλλη μια.

Το Hubble εντόπισε ένα σπάνιο κοσμικό φαινόμενο που συμβαίνει σε ένα γαλαξία που βρίσκεται σε απόσταση 118 εκατ. ετών φωτός από εμάς. Πρόκειται για τον γαλαξία NGC 3254 που ανακαλύφθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα από τον κορυφαίο Βρετανό αστρονόμο Ουίλιαμ Χέρσελ. Ο NGC 3254 ανήκει στην κατηγορία των γαλαξιών Σίφερτ που ως επί το πλείστων είναι σπειροειδείς ή ραβδωτοί και εκτιμάται ότι αποτελούν το 10% των γαλαξιών του Σύμπαντος. Περιλαμβάνουν έναν εξαιρετικά λαμπρό μικρό πυρήνα, ο οποίος μπορεί μερικές φορές να ξεπερνά σε φωτεινότητα ολόκληρο τον περιβάλλοντα γαλαξία.

Οι νέες παρατηρήσεις και εικόνες του Hubble στον NGC 3254 δείχνουν ότι το κέντρο του γαλαξία είναι εξαιρετικά ενεργό. Παράγει ενέργεια περισσότερη από όση όλος ο υπόλοιπος γαλαξίας γεγονός που δεν συναντάται εύκολα και χρήζει φυσικά προσοχής και μελέτης από τους ειδικούς.

Η NASA με ανακοίνωση της αναφέρει ότι όπως συμβαίνει και σε άλλους γαλαξίες Σίφερτ έτσι και σε αυτόν πιθανότατα στο κέντρο του υπάρχει μια υπερμεγέθης μαύρη τρύπα. Οι υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες έχουν μάζα από ένα εκατομμύριο ως ένα δισεκατομμύριο φορές μεγαλύτερη από αυτή μιας συμβατικής μαύρης τρύπας. Αυτό σημαίνει πώς όταν μια τέτοια τρύπα είναι ενεργή η ενέργεια που παράγει είναι κολοσσιαία.

Οι επιστήμονες καλούνται τώρα να εξηγήσουν την αιτία του φαινομένου και αυτό πράγματι οφείλεται σε μια γιγάντια μαύρη τρύπα ή αν συμβαίνει κάτι άλλο και τι μπορεί να είναι αυτό. Η λύση του μυστηρίου αναμένεται να ρίξει φως σε άγνωστους γαλαξιακούς και κοσμικούς μηχανισμούς .ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Hubble Images a Galaxy in Dazzling Detail

This image features the spiral galaxy NGC 691, imaged in fantastic detail using Hubble’s Wide Field Camera 3 (WFC3). This galaxy is a member of the NGC 691 galaxy group named after it, which features a group of gravitationally bound galaxies that lie about 120 million light-years from Earth.

Hubble observes objects such as NGC 691 using a range of filters. Each filter only allows certain wavelengths of light to reach Hubble’s WFC3. The resulting filtered images are colored by specialists who make informed choices about which color best corresponds to the wavelengths of light from the astronomical object that are transmitted by each filter. Combining the colored images from individual filters creates a full-color image. This detailed process provides us with remarkably good insight into the nature and appearance of these objects.

