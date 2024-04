2024-04-11 12:30:03

Το φαντασμαγορικό τηλεοπτικό show, Just the 2 of Us με τον μοναδικό Νίκο Κοκλώνη, από αυτό το Σάββατο 13 Aπριλίου, αλλάζει ώρα προβολής.



Μέχρι τώρα, απολαμβάναμε το J2US μέσα από τη συχνότητα του Alpha στις 20:00. Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής Fay’s Time και το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Κατσαρίδη το σόου θα προβάλλεται στις 21:00.



Η αλλαγή αυτή γίνεται λόγω της αλλαγής της ώρας, από χειμερινή σε θερινή. Έτσι, από αυτό το Σάββατο 13/4 το επιτυχημένο σόου τραγουδιού θα ξεκινάει στις 21.00 και θα τελειώνει μία ώρα αργότερα, δηλαδή κοντά στις 3:00.



Επίσης, αντί για αρχές Ιουλίου, το J2US αναμένει να ολοκληρωθεί τέλη του Ιούνη, ενώ θα δούμε και αλλαγές σε πρόσωπα, τόσο στα διαγωνιζόμενα ζευγάρια, όσο και στους κριτές, καθώς πολλοί ξεκινούν περιοδείες.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ