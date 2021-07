Θα είναι τα Windows 11 η αρχή του τέλους για το Skype;

Η Microsoft ανακοίνωσε επίσημα τα Windows 11, το νέο λειτουργικό της σύστημα που θα αντικαταστήσει την τρέχουσα έκδοση τα επόμενα χρόνια.

Μεταξύ όλων των νέων χαρακτηριστικών είναι δύο φαινομενικά μικρά αλλά σχετικά στοιχεία που έκαναν εντύπωση. Πρώτον – η Microsoft Teams, η εφαρμογή βιντεοκλήσεων που εκτοξεύτηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του 2020, θα ενσωματωθεί στα Windows 11 σαν προεπιλογή. Και δεύτερο – Το Skype δεν θα είναι προεπιλογή, για πρώτη φορά μετά από χρόνια.Αυτό φαίνεται να υποδηλώνει ότι το Teams είναι το νέο αγαπημένο παιδί της Microsoft και πολλοί ειδικοί πιστεύουν ότι αυτή είναι η αρχή του τέλους για την εφαρμογή που κάποτε ήταν η βασίλισσα των εφαρμογών κλήσης.

“Φαίνεται ότι η Microsoft σκοτώνει το Skype”, “Αντίο Skype”, “Αναπαύσου εν Ειρήνη Skype” ήταν μερικά σχόλια συντακτών τεχνολογίας. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι το Skype είχε αρχίσει να χάνει έδαφος εδώ και κάποιο καιρό.

Η Microsoft αγόρασε το Skype πριν από 10 χρόνια για 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Εκείνη την εποχή, ήταν η μεγαλύτερη απόκτηση τεχνολογίας της Microsoft, και υπήρχαν ερωτήματα σχετικά με το αν ήταν υπερβολικό το τίμημα.

Αλλά η Microsoft αγοράζει μια εφαρμογή που την είχαν κατεβάσει ένα δισεκατομμύριο φορές και είχε εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες. Φαινόταν να λειτουργεί – η εφαρμογή συνδυάστηκε με κάθε νέο υπολογιστή και οι αριθμοί χρηστών ήταν μεγάλοι.

Αλλά μέχρι τα μέσα της δεκαετίας, τα φόρουμ Διαδικτύου ήταν γεμάτα από δημοσιεύσεις που ρωτούσαν “γιατί το Skype είναι τόσο κακό;” και διαμαρτύρονταν για ενημερώσεις. Πολλοί επισήμαναν κακή απόδοση και αμφισβητήσιμες επιλογές σχεδιασμού. Ταυτόχρονα, οι εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων για κινητά – όπως το WhatsApp ή το Facebook Messenger – εκτοξεύτηκαν σε δημοτικότητα και άρχισαν να εισάγουν βιντεοκλήσεις, ένα από τα κύρια στοιχεία του Skype.

Η πρώτη έκδοση του Skype κυκλοφόρησε το 2003, και παρά τις συχνές ενημερώσεις, άρχισε να δείχνει την ηλικία της. Εν τω μεταξύ, η Microsoft προετοιμάζει την εφαρμογή επιχειρηματικής συνομιλίας της, Teams, βασισμένη σε πιο σύγχρονη τεχνολογία, η οποία ξεκίνησε το 2017.

«Η Microsoft έχει προχωρήσει πέρα ​​από το Skype εδώ και αρκετά χρόνια, με το Teams να είναι η στρατηγική τεχνολογία φωνής και βίντεο για τη νέα εποχή”, εξήγησε η Angela Ashenden, αναλυτής της CCS Insight στο BBC.

Με μια τέτοια ξαφνική επιτυχία, καθιστούσε “αναπόφευκτο” ότι το Teams θα ήταν η προεπιλογή των Windows, πρόσθεσε.

«Η κατάργηση του Skype ως προεγκατεστημένης εφαρμογής βοηθά στην ενίσχυση του Teams ως της προτιμώμενης λύσης από τη σκοπιά της Microsoft, τονίζοντας ότι εδώ θα προχωρήσει η επένδυσή της.”

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, το LinkedIn που ανήκει στη Microsoft ανακοίνωσε ότι φέρνει συσκέψεις βίντεο στη λειτουργία συνομιλίας του χρησιμοποιώντας Teams και όχι Skype, με το Zoom και ένα άλλο δημοφιλές σύστημα, το BlueJeans, ως άλλες επιλογές.

Τον Οκτώβριο, ο ανώτερος διευθυντής της Microsoft, Jim Gaynor, δήλωσε στο CNBC: «Εάν το Skype επρόκειτο να γίνει μεγαλύτερο, φέτος είναι η στιγμή να γίνει αυτό. Αυτό που συνέβη τώρα ήταν η τέλεια καταιγίδα, το τέλειο σύνολο περιστάσεων για οποιοδήποτε προϊόν διαδικτυακών επικοινωνιών. Εάν δεν μπορείτε να μεγαλώσετε σημαντικά και να κάνετε το προϊόν σας να ανθίσει και να ευδοκιμήσει τώρα, ξεχάστε το, είστε πολύ αργά τώρα».

«Η σωστή λύση»

Το Skype σημείωσε ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της πανδημίας – σύμφωνα με πληροφορίες ένα άλμα 70% σε περίπου 40 εκατομμύρια άτομα την ημέρα. Αλλά αυτό δεν είναι τόσο μεγάλη ανάπτυξη σε σχέση με όση πέτυχαν οι ανταγωνιστές της. Σε μια εποχή που ολόκληρος ο κόσμος χρειαζόταν μια εφαρμογή κλήσης, οι άνθρωποι στράφηκαν προς άλλες επιλογές.

«Υπάρχει σίγουρα ένα επιχείρημα ότι η εμπειρία του Teams είναι πιο περίπλοκη για τον λιγότερο τεχνικά καταρτισμένο, μη-επιχειρηματικό χρήστη», δήλωσε η κα Ashenden. “Αλλά αν το Skype ήταν η σωστή λύση για αυτό, σίγουρα θα είχαμε δει τη χρήση του να αυξάνεται περισσότερο τον τελευταίο χρόνο και δεν το είδαμε».

Is Windows 11 the beginning of the end for Skype?

By David Molloy



Technology reporter

IMAGE COPYRIGHTGETTY IMAGESimage captionIn 2011, Skype was Microsoft's "future of communication" - but not any more

Microsoft has officially announced Windows 11, its new operating system which will replace the current version over the next few years.

Among all the new features are two seemingly small but related things that jumped out.

First - Microsoft Teams, the video-calling app which saw a boom during 2020's pandemic, will be integrated into Windows 11 by default.

And second - Skype will not be, for the first time in years.

That seems to suggest that Teams is the new favourite child, and many pundits think this is the beginning of the end for what was once the king of calling apps.

"Looks like Microsoft is killing off Skype," wrote the Irish & Sunday Independent tech editor Adrian Weckler. "Bye bye Skype," added Future Publishing's content director Jeremy Kaplan. "RIP Skype," was the immediate reaction from The Verge's Tom Warren.

Yet the reality is that Skype has been losing relevance for a long time.

'The future'

Microsoft bought Skype 10 years ago for $8.5bn (£6.1bn). At the time, it was the tech giant's biggest-ever acquisition, and there were questions over whether it was over-paying.

But Microsoft was buying into an app that had been downloaded one billion times and had hundreds of millions of users.

"Together we will create the future of real-time communications," Microsoft chief Steve Balmer projected.

It seemed to work - the app came bundled with every new computer, and user numbers were strong.

But by the middle of the decade, internet forums were full of posts asking "why is Skype so bad?" and complaining about updates. Many pointed to poor performance and questionable design choices.

At the same time, mobile messaging apps - such as WhatsApp or Facebook Messenger - were exploding in popularity and started to introduce video calls, one of Skype's main attractions.

