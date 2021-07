Κινητικότητα φέρνει τόσο στη παγκόσμια όσο και στην εγχώρια αγορά smartphones, η έλευση του 5G και η ενίσχυση του διαδικτυακού καναλιού πωλήσεων που παρατηρήθηκε έντονα το τελευταίο διάστημα λόγω πανδημίας. Το ενδιαφέρον των καταναλωτών παγκοσμίως για την νέα γενιά δικτύων ωθεί τους κατασκευαστές smartphones να εμπλουτίσουν την φαρέτρα τους, επενδύοντας σε περισσότερα μοντέλα που υποστηρίζουν σύνδεση 5G αλλά κοστίζουν λιγότερο σε σχέση με τα πρώτα δείγματα που κυκλοφόρησαν τον προηγούμενο χρόνο. H τάση ενισχύεται κι από το γεγονός ότι οι καταναλωτές επιθυμούν να δοκιμάσουν τις δυνατότητες του 5G, χωρίς ωστόσο να είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν αρκετά παραπάνω για τις νέες αυτές υπηρεσίες. Ενδεικτική είναι η πρόσφατη έρευνα της Focus Bari σύμφωνα με την οποία το 49% των ερωτηθέντων δεν προτίθεται να αγοράσει συσκευή 5G εξαιτίας του υψηλού κόστους της ενώ μόλις το 26% είναι διατεθειμένο να πληρώσει περισσότερο για να έχει πρόσβαση στη νέα αυτή τεχνολογία.Κι αυτό παρότι η πλειονότητα των χρηστών αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα του 5G. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με την έρευνα, το 70% των Ελλήνων αναγνωρίζει ότι το 5G ωφελεί τη ζωή του με πολλούς τρόπους, η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών, 88%, εκτιμά ότι η χρήση του 5G βελτιώνει την ψηφιακή εμπειρία (streaming, ταχύτητες κλπ.), ενώ το 51% δηλώνει ότι έχει ή πρόκειται να αποκτήσει κινητό συμβατό με 5G μέσα στον επόμενο χρόνο. Η αναβάθμιση των συσκευών των καταναλωτών λόγω της ενεργοποίησης του 5G και στη χώρα μας θα φέρει σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς πολλές νέες προσιτές συσκευές το προσεχές διάστημα. Ήδη κινεζικές εταιρείες όπως Xiaomi, Realme, Ηonor, καθώς και οι κολοσσοί Samsung και Apple έχουν παρουσιάσει 5G λύσεις και μέχρι το τέλος του έτους αναμένονται αρκετές ακόμα. Στα μεγάλα λανσαρίσματα που αναμένενονται το επόμενο διάστημα θα πρέπει να αναφέρουμε την ναυαρχίδα Honor 50, την νέα συσκευή μέσω της οποίας η Honor φιλοδοξεί να κάνει το μεγάλο come back μετά και την εξαγορά της από την κοινοπραξία 30 κινέζων κατασκευαστών αλλά και την πολυπόθητη συμφωνία με την Google για το Android. Αντίστοιχα και η Huawei δεν δείχνει να εγκαταλείπει την αγορά των smartphones, σύμφωνα με τα όσα είχε αναφέρει στο πρόσφατο παρελθόν ο νέος country manager για την χώρα μας.Ντεμπούτο στην ελληνική αγορά ετοιμάζονται να κάνουν άλλωστε και δύο ακόμα κινεζικές εταιρείες εκμεταλλευόμενες τα περιθώρια που δημιούργησε η συρρίκνωση που καταγράφηκε το προηγούμενο διάστημα. Ο λόγος για τις Oppo και Vivo, οι οποίες συγκεντρώνουν υψηλά μερίδια παγκοσμίως και εδώ και κάποιο διάστημα στελεχώνουν τα γραφεία τους στην Ελλάδα.Μάλιστα, η προαναφερθείσα κινητικότητα δεν περιορίζεται αποκλειστικά στο λανσάρισμα προσιτών συσκευών που υποστηρίζουν τη νέα γενιά δικτύων αλλά επεκτείνεται και στους εγχώριους διανομείς. Ήδη σύμφωνα με πληροφορίες μια φρέσκια κινεζική εταιρεία η οποία είναι εξόχως ενεργή το τελευταίο διάστημα στην ελληνική αγορά κινητών κερδίζοντας όλο και μεγαλύτερα μερίδια αγοράς, ετοιμάζεται να συνεργαστεί και με δεύτερο διανομέα εντός ελληνικών συνόρων. Χωρίς διανομέα από την άλλη φέρεται να έχει μείνει η OnePlus η οποία όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει να κυκλοφορεί τα μοντέλα της στην Ελλάδα επενδύοντας στο online κανάλι πωλήσεων.Η κίνηση θα μπορούσε να εμπνεύσει κι άλλους αν λάβει κανείς υπόψη του την μεγάλη αύξηση που καταγράφηκε όλο τον προηγούμενο χρόνο στις διαδικτυακές αγορές κινητών. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της Counterpoint «Global Online Smartphone Market Growth and Trends, H2 2020» οι διαδικτυακές πωλήσεις έφτασαν το 2020 στο 26% των συνολικών πωλήσεων κινητών συσκευών παγκοσμίως, με την αύξηση σε σχέση με το 2019 να ξεπερνά το 10%. Η τάση αναμένεται να συνεχιστεί και φέτος όχι βέβαια με το ίδιο υψηλό ρυθμό. Τέλος, κινήσεις φαίνεται να γίνονται και για την επιστροφή στη χώρα μας των refurbished iPhone, των ανακατασκευασμένων συσκευών iPhone, οι οποίες θα κυκλοφορήσουν με την εγγύηση μεγάλου διανομέα πριν από του τρέχοντος έτους. insidergrSA: Global 5G smartphone sales in Q1 2021 soar, Apple with 30% market share

Strategy Analytics has published its latest research on 5G smartphone shipments around the globe, and the numbers look mightily impressive, with increases between 114% and 1,165% among manufacturers.

According to the report, the period between January and March 2021 saw 133.9 million sales, which is 458% more than last year’s mere 24 million.

CompanyQ1 2020 sales(in million)Q1 2020market shareQ1 2021 sales(in million)Q1 2021market shareYearly changeApple00%40.430.2%N/AOppo1.77.1%21.516.1%1,165%Vivo2.610.8%19.414.5%646%Samsung8.334.6%1712.7%105%Xiaomi2.510.4%16.612.4%564%Others8.937.1%1914.2%114%Total24100%133.9100%458%

Estimates are that Apple sold 40.4 million 5G iPhones. Strategy Analytics listed the increase as 100%, although it is technically an infinite number since Apple had zero phones with 5G connectivity in its portfolio last year.

According to Ken Hyers, Director at SA, Apple is the clear 5G leader due to the iPhone 12 being “wildly popular across China, Europe, and the US” with its “sleek hardware design and surprisingly competitive pricing”.

The list mentioned above does not include Huawei which fell victim to the trade war between China and the United States. Nature contains no vacuum, so its place on the 5G market was taken by domestic competitors Oppo, Vivo, and Xiaomi.

