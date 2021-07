themaygeias

Με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς γονέων μαθητών και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι στρέφονταν κατά του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου (self test) νόσησης από την Covid-19.Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 135/2021 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, με πρόεδρο τη Μαρία Καραμανώφ και εισηγήτρια την πάρεδρο Δήμητρα Μαυροπόδη, απέρριψε όλους λόγους που προέβαλαν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί επισημαίνοντας ότι «το επίδικο μέτρο εξυπηρετεί επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, συνιστάμενοι στην προστασία της δημόσιας υγείας κατά την (πρόσφατη) επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων υπό συνθήκες πανδημίας, οι οποίοι κωλύουν την χορήγηση της αιτουμένης αναστολής».Οι προσφεύγοντες γονείς και εκπαιδευτικοί ζητούσαν να ανασταλεί η από 18.5.2021 υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του δωρεάν υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου από COVID-19 σε μαθητές και μαθήτριες, αλλά και στους εκπαιδευτικούς όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποστηρίζοντας ότι «η επιβολή του υποχρεωτικού self test επ΄ απειλή της μη δυνατότητας να παρακολουθούν οι μαθητές τα μαθήματά τους, προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη στους μαθητές».Επίσης, υποστήριζαν ότι ανεπανόρθωτη βλάβη προκαλεί και στους εκπαιδευτικούς η περικοπή των αποδοχών τους για όσους αρνούνται να υποβληθούν σε self test, ενώ παράλληλα θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση των ίδιων και των οικογενειών τους.Ωστόσο, οι σύμβουλοι Επικρατείας, για τυπικό λόγο απέρριψαν τον ισχυρισμό των εκπαιδευτικών ότι θα προκληθεί σε βάρος τους οικονομική ζημιά από την περικοπή των αποδοχών όσων αρνούνται να υποβληθούν σε self test. Ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε ως απαράδεκτος, καθώς προβλήθηκε με πρόσθετους λόγους και όχι με την αίτηση αναστολής.Σημειώνεται ότι η κυρία αίτηση ακύρωσης των γονέων και εκπαιδευτικών έχει ήδη συζητηθεί στο ΣτΕ, στις 22 Ιουνίου 2021, και αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης.