Προς ουσιαστική διευκόλυνση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης για το σχολικό έτος 2025-2026, ο εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86 – Πληροφορικής Σάββας Παπαδόπουλος παρουσιάζει συγκεντρωτικούς πίνακες με τη σειρά μετάθεσης σε πανελλαδικό επίπεδο.

Οι πίνακες αποτελούν ένα πρακτικό εργαλείο ενημέρωσης, επιτρέποντας στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν σαφή εικόνα για τη θέση τους στη σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με την περιοχή μετάθεσης που έχουν επιλέξει.

Τι περιλαμβάνουν οι συγκεντρωτικοί πίνακες

Οι πίνακες μετάθεσης 2025-2026 παρέχουν αναλυτικά στοιχεία για:

Περιοχή μετάθεσης (ΠΔΕ / Διεύθυνση)

Κλάδο – ειδικότητα

Μονάδες μετάθεσης

Σειρά κατάταξης πανελλαδικά

Κατηγορία προσωπικού (ΠΕ, ΔΕ, ΕΕΠ, ΕΒΠ)

Σημειώσεις:

– Έχουν χρησιμοποιηθεί όσοι οριστικοί πίνακες έχουν ανακοινωθεί ως τις 19/12/2025. Σε αντίθετη περίπτωση, έχουν χρησιμοποιηθεί οι προσωρινοί πίνακες.

– Δε θα ενημερωθούν οι πίνακες από δω και πέρα. Μόνο διόρθωση λαθών. – Αν εντοπίσετε λάθη, μην πείτε απλά “υπάρχουν λάθη”. Γίνετε όσο πιο συγκεκριμένοι γίνεται. Σε ποιον πίνακα; Σε ποια ειδικότητα; Ποιας διεύθυνσης;

– Όπου λείπουν πληροφορίες, όπως το πατρώνυμο, η πρώτη προτίμηση ή το πλήθος προτιμήσεων, οφείλεται στο ότι αυτές οι πληροφορίες δεν ανακοινώθηκαν από τις διευθύνσεις των αιτούντων.

– Για τυχόν πετσόκομμα ονομάτων, την ευθύνη φέρουν οι διευθύνσεις που επιμένουν να εκδίδουν τους πίνακες σε pdf αντί για excel, αναγκάζοντας με να τα μετατρέψω σε excel, με όχι πάντα καλά αποτελέσματα. Δεν έχουν υπολογιστεί τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης, μιας κι αυτά αποδίδονται σε συγκεκριμένη μόνο διεύθυνση κι όχι στο σύνολο των προτιμήσεων

– Οι πίνακες είναι ανοιχτοί προς λήψη. Ανοίξτε τους από υπολογιστή και κατεβάστε τους (από το μενού πάνω αριστερά, πατάτε “αρχείο” και μετά “λήψη”) Δείτε την καρτέλα Γενικές Επισημάνσεις σε κάθε αρχείο.

Οι Πίνακες εδώ: https://drive.google.com/drive/folders/1GhbOFT31abKW67OQLsfBLndxePtMaaIz?usp=sharing 

