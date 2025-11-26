2025-11-26 12:56:11
Φωτογραφία για Βρετανίδα υπέβαλε αίτηση για την εισαγωγή τρένων μόνο για γυναίκες στο Λονδίνο, η οποία κερδίζει έδαφος.
Η διαδικτυακή αίτηση μιας 21χρονης Βρετανίδας για την υιοθέτηση στο Λονδίνο σιδηροδρομικών βαγονιών μόνο για γυναίκες — παρόμοιων με αυτά στην Ιαπωνία — ως «λύση» για την παρενόχληση έχει συγκεντρώσει δεκάδες χιλιάδες υπογραφές, δημιουργώντας τοπική κάλυψη και συζήτηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας τέτοιας προσέγγισης.japantimes.co.jpΗ Καμίλ Μπράουν, η οποία περιγράφει τον sidirodromikanea
Άννα Λιβαθυνού: Δεν γνωρίζω αν θα μπουν νέα πρόσωπα στο Καλημέρα Ελλάδα
Άννα Λιβαθυνού: Δεν γνωρίζω αν θα μπουν νέα πρόσωπα στο Καλημέρα Ελλάδα
Ο “Μαζώ” φέρνει τη δική του μουσική βραδιά στον ΣΚΑΪ - Τι ετοιμάζει;
Ο “Μαζώ” φέρνει τη δική του μουσική βραδιά στον ΣΚΑΪ - Τι ετοιμάζει;
