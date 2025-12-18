Αγαπητέ/ή ασφαλισμένε/η,

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί από 10/12/2025, για Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες, η ηλεκτρονική υπηρεσία e-ΕΦΚΑ «Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών» παρέχοντας την δυνατότητα υποβολής αίτησης/δήλωσης μεταβολής της ασφαλιστικής κατηγορίας για το έτος 2026.

H υποβολή αίτησης / δήλωσης μεταβολής ασφαλιστικής κατηγορίας σας αφορά και εφόσον έχετε παράλληλη μισθωτή απασχόληση. Η επιλεγείσα κατηγορία θα ληφθεί υπόψη κατά την ολοκλήρωση της εκκαθαριστικής διαδικασίας. Μέχρι τότε, αναστέλλεται η έκδοση ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών.

Η δήλωση επιλογής/μεταβολής της ασφαλιστικής κατηγορίας μπορεί να υποβληθεί έως το Σάββατο 31/1/2026.

Υπενθυμίζεται ότι η επιλογή των ανώτερων ασφαλιστικών κατηγοριών οδηγεί και σε υψηλότερες συνταξιοδοτικές παροχές.

Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης/δήλωσης μεταβολής κατηγορίας, παραμένει ενεργή η κατηγορία κατάταξης του προηγούμενου έτους.

Δ/νση Μη Μισθωτών ΕΦΚΑ

farmakopoioi