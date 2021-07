«Αθωνικοί διάλογοι στην Αγγλία», αυτόν τον παράδοξο τίτλο θα μπορούσε να φέρει αυτό το μοναδικό ηχητικό ντοκουμέντο που προσφέρει στο κοινό της η Πεμπτουσία.Από τη μία πλευρά η αγιασμένη μορφή του σχεδόν αιωνόβιου τότε Αρχιμανδρίτου, Αγίου Σωφρονίου Σαχάρωφ. Από την άλλη ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, σχετικά νέος ηγούμενος ενός από τα μεγαλύτερα Αθωνικά Μοναστήρια.Ο Άγιος Σωφρόνιος έχει ως αφετηρία πνευματική την Ρωσική ορθόδοξη πνευματικότητα και ο Γέρων Εφραίμ την μακραίωνη Κυπριακή ορθόδοξη ευλάβεια. Ισχυρός δεσμός τους ωστόσο είναι όλοι εκείνοι οι πνευματικοί πόθοι που για χίλια και πλέον έτη συγκέντρωσε και εξέφρασε η μοναστική πολιτεία του Άθωνα στην οποία και οι δύο ενδιέτριψαν.Ο πρώτος, πνευματικό τέκνο του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου, του παγκοσμίου Αγίου, αναγνωρίστηκε ως «σημείον της γενεάς» του και ανέλαβε στο τέλος της επιγείου ζωής του να διδάξει την αλήθεια του Προσώπου – Υποστάσεως στον ταλανιζόμενο σύγχρονο δυτικό άνθρωπο, ιδρύοντας κατά τρόπο θαυμαστό την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στο Έσσεξ της Αγγλίας. Ο δεύτερος πνευματικό τέκνο του Γέροντος Ιωσήφ του Βατοπαιδινού, αποτελεί βλαστό της πνευματικής ρίζας του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή του οποίου ο πνευματικός αγώνας δεν αγίασε μόνο τον ίδιο, αλλά απέδωσε ως καρπό και εκατοντάδες μοναχούς στην Αθωνική Πολιτεία και εκτός αυτής.Σπάνιο και πολύτιμο πράγμα να ακούει κανείς την φωνή ενός Αγίου ανδρός να μεταφέρει την πνευματική του πείρα έστω και με την δυσκολία που συνεπάγεται το γήρας στην ηλικία των 96 ετών.Η Πεμπτουσία το προσφέρει, εμείς ας το απολαύσουμε και ας δοξάσουμε τον δωρεοδότη Τριαδικό Θεό.

